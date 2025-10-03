Incêndio atinge obra no bairro Petrópolis, em Porto Alegre

Chamas atingiram, neste começo de tarde de sexta-feira (3), uma área em obras na Avenida Protásio Alves, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. Ninguém ficou ferido. Segundo moradores da região, os trabalhos estão parados há pelo menos um ano.

No local, situado na quadra entre os cruzamentos com as Ruas Heretiano Rocha e Curvelo, sentido Centro-bairro, chapas de compensado de madeira pegaram fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 13h30min.

Segundo o Corpo de Bombeiros, apesar dos danos na fiação de telecomunicações e energia, não há risco do fogo se propagar para imóveis vizinhos. As chamas foram controladas por volta das 14h. Três caminhões de duas guarnições atuaram na ocorrência.

Leia Mais Incêndio em residência deixa uma pessoa morta no bairro Cristal, em Porto Alegre