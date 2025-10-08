Incêndio atinge laboratório da PUCRS

Local foi evacuado e está interditado para avaliação técnica. Júlia Ozorio / Agência RBS

Um incêndio foi registrado na tarde desta quarta-feira (8) em um laboratório da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Três pessoas foram encaminhadas ao atendimento médico.

Conforme a universidade, as chamas atingiram uma área controlada e destinada a testes de equipamentos de combustíveis, dentro do Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica, Calibração e Ensaios (Labelo). O local foi evacuado e está interditado para avaliação técnica.

O fogo foi contido com ajuda de brigadistas e vigilantes. O Corpo de Bombeiros apoiou a ocorrência na fase de rescaldo. Ainda não se sabe o que causou o incêndio, mas a suspeita de estudantes e funcionários que presenciaram a situação é de que um tanque de combustível que estava passando por testes tenha explodido. O impacto da explosão teria causado tremores no chão, além de um estrondo.

— Foi um susto muito grande. Primeiro, a gente escutou um barulho muito alto, depois, sentimos uns tremores no chão. Aí percebemos que alguma coisa tinha acontecido. Começamos a procurar e vimos que tinha fogo em uma sala do laboratório. As janelas explodiram e o fogo chegou a sair para o lado de fora das janelas. Uma menina ficou muito nervosa e começou a chorar. Nunca vimos nada parecido antes — afirmou um funcionário do laboratório, que preferiu não se identificar.

Um brigadista que ajudou na ocorrência feriu a mão durante o combate às chamas e dois vigilantes inalaram fumaça, segundo a universidade. O trio foi encaminhado ao atendimento médico e apresenta estado de saúde estável.

O que diz a PUCRS