Incêndio atinge laboratório da PUCRS

Um incêndio foi registrado na tarde desta quarta-feira (8) em um laboratório da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Três pessoas foram encaminhadas ao atendimento médico.
Conforme a universidade, as chamas atingiram uma área controlada e destinada a testes de equipamentos de combustíveis, dentro do Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica, Calibração e Ensaios (Labelo). O local foi evacuado e está interditado para avaliação técnica.
O fogo foi contido com ajuda de brigadistas e vigilantes. O Corpo de Bombeiros apoiou a ocorrência na fase de rescaldo. Ainda não se sabe o que causou o incêndio, mas a suspeita de estudantes e funcionários que presenciaram a situação é de que um tanque de combustível que estava passando por testes tenha explodido. O impacto da explosão teria causado tremores no chão, além de um estrondo.
— Foi um susto muito grande. Primeiro, a gente escutou um barulho muito alto, depois, sentimos uns tremores no chão. Aí percebemos que alguma coisa tinha acontecido. Começamos a procurar e vimos que tinha fogo em uma sala do laboratório. As janelas explodiram e o fogo chegou a sair para o lado de fora das janelas. Uma menina ficou muito nervosa e começou a chorar. Nunca vimos nada parecido antes — afirmou um funcionário do laboratório, que preferiu não se identificar.
Um brigadista que ajudou na ocorrência feriu a mão durante o combate às chamas e dois vigilantes inalaram fumaça, segundo a universidade. O trio foi encaminhado ao atendimento médico e apresenta estado de saúde estável.
O que diz a PUCRS
“Um incêndio atingiu uma área controlada e destinada a testes de equipamentos de combustíveis nos Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica, Calibração e Ensaios da PUCRS, na tarde desta quarta-feira, 8. O protocolo de combate ao incêndio foi prontamente acionado e o fogo foi contido por vigilantes e brigadistas em cerca de 5 minutos, antes da chegada dos Bombeiros, que atuaram no rescaldo da situação. O laboratório atingido, que é anexo ao Prédio 13, foi evacuado e está interditado para avaliação técnica.”