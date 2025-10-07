Porto Alegre

Surpreendente
Notícia

Imagens mostram como ficou o carro em que mulher foi soterrada e resgatada com vida: "Um vão onde ela sobreviveu", diz socorrista

Eduarda Corrêa, de 23 anos, ficou duas horas presa dentro do seu carro, sob um caminhão que tombou na alça de acesso da freeway para a Rodovia do Parque

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS