Idoso que estava desaparecido na zona sul de Porto Alegre é encontrado morto

Conforme a família, ele tinha Alzheimer e desde 2019 vinha em processo de esquecimentos e confusões. Arquivo pessoal / Divulgação

Foi localizado, na tarde desta quarta-feira (22), o corpo de Joaquim Gambarra da Silva, de 78 anos, que estava desaparecido desde o último sábado (18), no bairro Campo Novo, na zona sul de Porto Alegre.

A informação foi confirmada pela filha dele, Valdirene Gambarra da Silva. Em nota, a família comunicou a morte e agradeceu a todos que ajudaram nas buscas e no compartilhamento de informações sobre o caso. Ainda não há informações sobre as cerimônias de despedida de Silva.

De acordo com familiares, o idoso desapareceu por volta das 15h de sábado (18), quando saiu da casa onde morava para caminhar. Uma câmera de segurança registrou o momento em que ele estava na Rua Luiz Danni Moresco, por volta das 17h30min do mesmo dia.

Conforme Valdirene, o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) localizou Joaquim em uma chácara próxima da via onde o aposentado havia sido avistado. Buscas na área eram feitas desde esta terça-feira.

Segundo o filho do idoso, Rodrigo Gambarra da Silva, o homem costumava caminhar pela rua onde morava, mas não saía sozinho para locais afastados de casa.