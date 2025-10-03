Porto Alegre

Centro Histórico 
Notícia

Homem quebrou janelas de ônibus em chamas para tirar adolescentes: "Era ajudar ou ficar olhando"

O ônibus desceu a rua desgovernado e depois pegou fogo; estavam dentro do veículo 57 adolescentes e dois professores

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS