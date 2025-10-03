Homem quebrou janelas de ônibus em chamas para tirar adolescentes: "Era ajudar ou ficar olhando"

Homem de 29 anos estava voltando para casa de bicicleta. Júlia Ozorio / Agencia RBS

O homem que ajudou a quebrar as janelas do ônibus que pegou fogo na Rua Espírito Santo, no Centro Histórico de Porto Alegre lembra que não pensou duas vezes antes de usar uma pedra para tentar ajudar na ocorrência. Luis Eduardo de Vargas, 29 anos, estava voltando para casa de bicicleta quando viu o veículo incendiando.

— Eu estava chegando na Borges de Medeiros, na esquina, e eu pedalei mais rápido porque eu sabia que era algo aqui na frente de casa. Quando eu cheguei, vi o ônibus pegando fogo. Eu não pensei duas vezes, eu joguei minha bicicleta no chão, procurei alguma coisa que eu pudesse quebrar, e achei um pedaço de pedra no chão — conta.

O ônibus desceu a rua desgovernado, atingiu dez veículos e depois pegou fogo. De acordo com o comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Hermes Völker, os 57 adolescentes, de 15 a 17 anos, que estavam no veículo, dois professores e o motorista inalaram fumaça. O grupo saiu de Vacaria em uma excursão para visitar a Capital. As chamas do ônibus atingiram um prédio que fica entre as ruas Demétrio Ribeiro e Fernando Machado.

De acordo com Vargas, outro homem o ajudou a liberar as janelas, com um pedaço de ferro.

— Estava todo mundo com medo de explodir o ônibus. Só que já estava pegando muito fogo por dentro, e tinha muita gente ainda dentro. Então não tinha o que fazer, era ajudar ou ficar olhando — relata.

Luis ficou com as mãos machucadas. Júlia Ozorio / Agencia RBS

Uma das mãos de Luis ficou com estilhaços de vidro e a outra ficou inchada devido o impacto com a pedra nas janelas.

Antes de chegar ao local, o homem tinha ido buscar as chaves de sua nova residência. Segundo ele, a mudança vai ter que ser postergada devido ao bloqueio na rua.

Incêndio em ônibus

O incêndio no ônibus foi registrado no Centro Histórico de Porto Alegre por volta das 16h desta sexta. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atendimento no local.

— Era um ônibus de excursão com 57 crianças que estavam visitando o Palácio Piratini, numa visita escolar. Quando eles terminam a visita, entram no ônibus e iniciam o deslocamento, que seria para o próximo ponto, no Barra Shopping, aqui em Porto Alegre. Na descida da Espírito Santo, o motorista do ônibus bate nos fios de alta tensão da via, de energia elétrica. Então, ele para o ônibus, segundo o relato, aciona o freio de mão, desce e, quando ele vai verificar esse ônibus, (o veículo) inicia um deslocamento, começa a descer por conta própria com as pessoas dentro do ônibus — explica o comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Hermes Völker.

Ainda conforme o comandante, todos foram retirados do coletivo e ninguém chegou a ficar ferido, apenas houve inalação de fumaça. O ônibus vinha de Vacaria, município da Serra, e realizava uma excursão com estudantes com idades entre 15 e 17 anos.