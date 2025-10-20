Homem morre em acidente de carro na Avenida Cavalhada, em Porto Alegre

Rua Família Gonçalves Carneiro onde um homem morreu após perder o controle do veículo e bater no muro. Rodrigo Prado / RBS TV

Um homem morreu e outra pessoa ficou levemente ferida em um acidente de trânsito na Avenida Cavalhada, na zona sul de Porto Alegre, no fim da noite deste domingo (19). A colisão ocorreu na altura da Rua Família Gonçalves Carneiro.

A vítima foi identificada como Regis da Rosa Lima, de 42 anos.

O motorista perdeu o controle, capotou e colidiu contra o muro do Colégio Estadual Cônego Paulo de Nadal. Rodrigo Prado / RBS TV

Segundo a Polícia Civil, o veículo trafegava no sentido Centro–bairro quando o motorista perdeu o controle, capotou e colidiu contra o muro do Colégio Estadual Cônego Paulo de Nadal. O condutor chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.

Leia Mais Corpo carbonizado é encontrado no bairro Santa Teresa, em Porto Alegre

Um passageiro, ainda não identificado, teve ferimentos leves. Conforme a polícia, outras duas pessoas estariam no carro no momento do acidente, mas fugiram do local antes da chegada do socorro.