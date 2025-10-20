Porto Alegre

Homem morre em acidente de carro na Avenida Cavalhada, em Porto Alegre

Motorista perdeu o controle do veículo, que capotou e bateu contra o muro de um colégio estadual. Caso é investigado pela Polícia Civil

Alberi Neto

Repórter da RBSTV

Júlia Ozorio

