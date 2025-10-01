Porto Alegre

Imposto urbano
Notícia

Governo Melo prepara atualização da planta do IPTU de Porto Alegre; entenda o que pode mudar

Proposta será discutida com empresários nesta quinta-feira e chegará à Câmara ainda neste ano

Paulo Egídio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS