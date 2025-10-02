Porto Alegre

Na Capital
Notícia

Governo do Estado repassa R$ 9,9 milhões para reassentamento e conclusão da Ponte do Guaíba

Verba destinada a famílias impactadas pela obra será usada para auxílio-moradia, enquanto programa federal Compra Assistida viabiliza moradia definitiva

Paulo Rocha

