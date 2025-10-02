Governo do Estado repassa R$ 9,9 milhões para reassentamento e conclusão da Ponte do Guaíba

Prefeitura de Porto Alegre já cadastrou 828 imóveis que precisam ser desocupados. Camila Hermes / Agencia RBS

O governo do Estado irá repassar à prefeitura de Porto Alegre R$ 9,9 milhões, valor a ser destinado às famílias que ainda residem na área junto à nova ponte do Guaíba. O convênio foi assinado nesta quinta-feira (2) no Palácio Piratini. O montante será usado para pagamento de um benefício no valor de mil reais, por até um ano, aos moradores das vilas Areia, Cobal, Tio Zeca e Voluntários.

— É uma oportunidade para fazer a remoção dessas famílias. Mas com a garantia de que elas tenham um atendimento digno e se instalem em locais adequados até que seja viabilizada uma habitação definitiva. E, assim, se possa dar curso à obra da ponte, além de tirar as pessoas de uma área de risco — afirmou o governador do Estado, Eduardo Leite.

O recurso servirá para que as pessoas paguem aluguel em outro local, enquanto não são contempladas pelo programa Compra Assistida, do governo federal, em que a União paga um imóvel no valor de até R$ 200 mil. Segundo a prefeitura, o benefício já tem condições de ser pago a partir de novembro.

— Claro que se alguma dessas famílias não se encaixar no Compra Assistida nesse período de um ano, teremos que rever isso. Mas é lá na frente — ressaltou o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo.

O Departamento Municipal de Habitação (Demhab) cadastrou 828 imóveis que precisam ser desocupados para a conclusão das obras da nova ponte do Guaíba. Desse total, 807 estão sob análise do Compra Assistida e 709 já foram consideradas elegíveis para o programa, via Caixa Econômica Federal.

As obras da ponte do Guaíba estão 90% concluídas. Ainda falta a construção de três alças de acesso e realização de serviços de pavimentação, acabamento e sinalização. As obras não devem ocorrer ainda este ano. A reportagem de Zero Hora fez contato e aguarda posicionamento do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) a respeito da atualização do cronograma.

Porta de Entrada