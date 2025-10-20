Furto de cabos causa novo apagão no Túnel da Conceição, em Porto Alegre

Ainda não há prazo para a iluminação ser restabelecida. Leandro Rodrigues / Agencia RBS

O Túnel da Conceição voltou a ficar às escuras em Porto Alegre nesta segunda-feira (20), no caminho para a rodoviária. O local voltou a sofrer furto de cabos, crime que há 45 dias já havia causado apagão no trecho.

Motoristas notaram a escuridão nas primeiras horas do dia. Conforme a inspeção da concessionária IPSUL, o local atacado foi o mesmo do começo de setembro, sobre o túnel, na Rua Irmão José Otão. A prefeitura da Capital já foi comunicada.

Até o final da manhã, a empresa continuava avaliando o estrago, sem ainda dar uma previsão de restabelecer a iluminação. No sentido contrário, a iluminação não foi afetada.

Em junho, foram levados 72 refletores de luz da parte interna do túnel em duas ocorrências. O prejuízo total com os crimes já soma cerca de R$ 65 mil.