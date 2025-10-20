Porto Alegre

Caminho para a rodoviária
Notícia

Furto de cabos causa novo apagão no Túnel da Conceição, em Porto Alegre

Caso aconteceu na Rua Irmão José Otão, mesmo ponto onde mesmo crime foi registrado no início de setembro

Leandro Rodrigues

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS