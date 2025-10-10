Porto Alegre

Sumiço misterioso
Notícia

"Fiquei muito incomodado", diz bisneto de professor homenageado em busto furtado de praça em Porto Alegre

Secretaria da Cultura planeja reposição, enquanto Polícia Civil busca identificar possíveis criminosos

Ian Tâmbara

