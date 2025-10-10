"Fiquei muito incomodado", diz bisneto de professor homenageado em busto furtado de praça em Porto Alegre

Busto de André Puente sumiu da Praça da Matriz. Ian Tâmbara / Agencia RBS

O desaparecimento de bustos em duas das mais importantes praças de Porto Alegre ainda é um mistério. Ocorridos no começo de setembro no Centro Histórico, os casos completaram um mês sem explicações.

O primeiro a desaparecer foi o busto dedicado a Antônio Carlos Lopes, que ficava na Praça da Alfândega. Poucos dias depois, foi a vez do sumiço do busto em homenagem ao professor André Puente, na Praça da Matriz.

Os casos foram registrados pela Secretaria Municipal da Cultura (SMC) na 1ª Delegacia de Polícia da Capital e são investigados como suspeita de furto (veja mais detalhes abaixo).

Bisneto de André Puente, Rodrigo Azambuja lamenta o sumiço e a falta de informações sobre o caso.

— Fico muito incomodado e sem resposta. Ninguém sabe de nada, ninguém prestou atenção. Fiquei muito incomodado, porque eu tenho muito orgulho de ter meu bisavô ali — comenta.

Além da frustração de não ter a homenagem mais no seu lugar, Rodrigo recorda a importância da figura para a região, ambiente de visitações escolares frequentes:

— Na maioria das vezes em que eu estaciono ali, vejo que há ônibus escolares e turmas inteiras de escolas visitando a praça, o palácio do governo. É um local histórico para a cidade. E para mim, né? E acredito que para todos os meus familiares.

A SMC confirma que novas esculturas serão produzidas para substituir as furtadas, mas ainda não há projeto formalizado para tal.

Monumento a André Puente ficava na Praça da Matriz. Emílio Pedroso / Agencia RBS

Investigação

Até o momento, nenhum suspeito foi encontrado e não se sabe ao certo o paradeiro das esculturas. Além disso, não foram identificadas imagens de câmeras de segurança das praças e não se sabe como alguém pode ter carregado os bustos dos locais de origem, já que são peças pesadas, de bronze.

Titular da 1ª DP, o delegado Paulo Cesar Jardim confirma que equipes foram às ruas nesta semana para investigar o caso, mas ainda não dá detalhes sobre a investigação.

O policiamento ostensivo da área central da Capital é de responsabilidade do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Questionado, o batalhão não respondeu sobre como podem ter agido os possíveis criminosos e de que maneira teriam conseguido furtar os bustos em áreas como as das praças, que são constantemente monitoradas por guarnições da Brigada Militar.

Quem foram os homenageados

André Puente, natural de Canguçu, nasceu em 1857. Como professor, lecionou em Porto Alegre e produziu obras de português e geografia.

Além do busto — ora desaparecido — na Praça da Matriz, o professor é homenageado com o nome de uma rua no bairro Independência.