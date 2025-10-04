Porto Alegre

Resistência
Notícia

Febre há uma década, food trucks mudam foco para sobreviver em Porto Alegre: "A lógica se inverteu"

Veículos com comidas "gourmet" se multiplicavam na Capital nos anos 2010, mas boom foi interrompido pela pandemia

Mathias Boni

