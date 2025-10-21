Familiares procuram por idoso que desapareceu na zona sul de Porto Alegre

Joaquim Gambarra da Silva mora no bairro Campo Novo, na zona sul da Capital. Arquivo pessoal / Divulgação

Familiares procuram por Joaquim Gambarra da Silva, 78 anos, que desapareceu no último sábado (18), no bairro Campo Novo, na zona sul de Porto Alegre. Naquele dia, o aposentado saiu da casa onde morava para caminhar por volta das 15h, vestindo camiseta vermelha, boné e calça pretas.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que ele estava na rua Luiza Danni Moresco, por volta das 17h30min do mesmo dia.

A suspeita é que ele tenha entrado em um chácara cortada pela via. Buscas com auxílio do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foram feitas nesta terça-feira (21), mas não havia pistas sobre o paradeiro do homem até a última atualização desta matéria.

Conforme o filho do idoso, Rodrigo Gambarra da Silva, o homem costumava caminhar pela rua onde mora, mas não saía sozinho para locais afastados de casa.

— Ele já tinha saído algumas vezes sozinho, mas sempre voltava rápido. Apenas uma vez fomos atrás para procurar, mas ele retornou logo depois — disse o filho.

Outra possibilidade é que ele tenha saído da região por um ponto onde não há câmeras. Por isso, segundo o filho, nesta terça-feira, a família também busca imagens de câmera de segurança para descobrir se o idoso saiu da região.

Segundo a família, Joaquim tem Alzheimer.

— Desde 2019, ele vem em um processo de esquecimentos, confusões, falando repetidamente muitas coisas — resumiu a filha Valdirene Gambarra da Silva.