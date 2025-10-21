Porto Alegre

Bairro Campo Novo
Notícia

Familiares procuram por idoso que desapareceu na zona sul de Porto Alegre

Joaquim Gambarra da Silva, 78 anos, não é visto desde sábado, quando saiu de casa para caminhar

Vinicius Coimbra

