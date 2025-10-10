Exposição na Base Aérea de Canoas é antecipada para este sábado; confira a programação completa

Entre as atrações, estão demonstrações aéreas, exposição de aeronaves. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A Base Aérea de Canoas, na Região Metropolitana, abre seus portões neste sábado (11) para receber a comunidade na 35ª edição da Exposição Aeronáutica, a Expoaer. As atividades ocorrem das 9h às 17h.

Inicialmente, o evento estava agendado para ocorrer no domingo (12), Dia das Crianças e de Nossa Senhora Aparecida. Em razão da previsão de chuva, foi antecipado. A Expoaer tem entrada gratuita.

A ideia neste ano, além de celebrar a aviação e o Dia das Crianças, é celebrar o reerguimento do Rio Grande do Sul após a enchente de 2024. A cidade de Canoas, sobretudo, foi uma das mais atingidas.

A programação envolve demonstrações aéreas, exposição de aeronaves, de carros de combate e de corrida, além de manobras de moto e balão de ar quente. Também haverá praça de alimentação.

Confira a programação completa

8h - Abertura dos portões para o público PCD

9h - Abertura dos portões para o público geral

9h40min - chegada da aeronave IU-50 - GEIV

9h50min - Inflagem do balão do RS

10h - Cerimonial de abertura da 35ª EXPOAER

10h40min - Decolagem da aeronave P-95M

11h - Chegada da aeronave C-95M

11h30min - Aceleração sincronizada caça F-5M x Lamborghini

12h - Apresentação dos cães de guerra da Base Aérea de Canoas

12h10min - Inflação de balão de ar quente

12h40min - Chegada da aeronave A-1M

13h20min - Show de motocicletas em manobras radicais

13h30min - Lançamento de paraquedistas - Equipe Falcões

14h30min - Pouso da aeronave P-95M

14h40min - Decolagem das aeronaves T-27M Tucano

15h10min - Inflagem de balão de ar quente

15h20min - Aceleração sincronizada caça F-5M x Lamborghini

15h40min - Demonstração aérea - Cmt Juliano Barros

16h10min - Apresentação dos cães de guerra da Base Aérea de Canoas

16h30min - Decolagem da aeronave A-1M

16h50min - Lançamento de paraquedistas - Equipe Falcões

17h - Fechamento dos portões

Serviço

Local: Base Aérea de Canoas (R. Augusto Severo, 1700 - Nossa Sra. das Graças)

Base Aérea de Canoas (R. Augusto Severo, 1700 - Nossa Sra. das Graças) Data: 11 de outubro, das 9h às 17h

11 de outubro, das 9h às 17h Entrada: gratuita e aberta para o público geral

O que é a Expoaer

Também chamado de Portões Abertos, o evento é realizado desde 1986, com o objetivo de estreitar os laços entre a sociedade gaúcha e a Força Aérea Brasileira e disseminar a cultura aeronáutica.