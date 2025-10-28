Esquadrão antibombas confirma que mala deixada em parada de ônibus no bairro Passo d'Areia estava vazia

Local onde uma mala foi deixada, na zona norte de Porto Alegre, foi isolado como procedimento padrão. Guilherme Milman / Agencia RBS

Uma mala foi deixada em uma parada de ônibus na Rua Marechal José Inácio da Silva, no bairro Passo d'Areia, na manhã desta terça-feira (28), o que levantou a suspeita da possibilidade de haver explosivos. Como procedimento padrão, quando algum objeto suspeito é encontrado, a Brigada Militar foi acionada e isolou a área, na zona norte de Porto Alegre, no início da manhã.

Acionado, o Esquadrão antibombas do Batalhão de Operações Especiais (Bope) constatou que a mala estava vazia e não representava riscos. Após a verificação, o local foi liberado, por volta das 11h.

Um homem que mora na região informou à reportagem de Zero Hora que encontrou o objetivo dentro de um cemitério próximo. Ele relatou ter retirado a mala no local ainda na segunda-feira (28).