Porto Alegre

Mudança no trânsito
Notícia

EPTC proíbe ônibus em ladeira do Centro Histórico após incêndio em coletivo 

Ação ocorre na rua onde um veículo de turismo com 57 adolescentes perdeu o controle, enroscou-se em fiação e pegou fogo na última sexta-feira

Ian Tâmbara

