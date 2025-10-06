EPTC proíbe ônibus em ladeira do Centro Histórico após incêndio em coletivo 

Uma placa proibindo o trânsito de ônibus foi instalada nesta segunda-feira (6) na esquina das ruas Duque de Caxias e Espírito Santo, no Centro Histórico de Porto Alegre. A medida foi tomada na quadra onde um coletivo de turismo, na última sexta-feira (3), enroscou-se em fios, perdeu os freios, desceu a rua desgovernado, pegou fogo e colidiu com um prédio.
Nesta segunda, cones de isolamento foram instalados no entorno do prédio atingido pelas chamas do ônibus na Espírito Santo entre a Fernando Machado e a Demétrio Ribeiro. O trabalho de avaliação das seguradoras ainda ocorre no local. Os quatro andares do prédio foram atingidos.
Em entrevista ao Gaúcha Mais, o presidente da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Pedro Bisch Neto, explicou que a inclinação da via preocupa.
— É uma declividade muito acentuada, na lateral da Catedral e realmente traz um perigo — comentou.
Neto também explicou que a proibição não se aplica a caminhões devido à demanda de estabelecimentos da região. — Mas ônibus não tem o menor sentido descer naquela rua — concluiu.
Moradores são vítimas de furtos
Luiz Reis, morador do primeiro andar, relata que, além dos danos causados pelo incêndio, o seu apartamento teve itens eletrônicos e joias furtadas
— Às 9h ou 10h do sábado, quando a gente entrou, a gente começou a reparar que muitos objetos pequenos e de valor haviam sumido. São coisas que o fogo não ia derreter. Aparelhos eletrônicos que, com rastreador, encontramos no extremo sul de Porto Alegre — relatou.
Polícia Civil aguarda perícia
O processo foi iniciado na 1ª Delegacia de Polícia ainda na sexta-feira, com o delegado Paulo Cezar Jardim.
O levantamento preliminar de informações e imagens colhidas foi encaminhado à Delegacia de Delitos de Trânsito.
A delegada Roberta Bertoldo, que dirige a delegacia interinamente, revelou que um inquérito policial foi aberto para apurar a ocorrência de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
"Enquanto a Polícia Civil aguarda os laudos, dará curso ao procedimento policial coletando os depoimentos pertinentes ao esclarecimento do ocorrido bem como executando as diligências investigatórias que se fizerem necessárias a complementar a elucidação", explicou.