Entenda por que trecho de ciclovia da Ipiranga não foi liberado mesmo após término de obras no talude

Ciclovia ainda não recebeu sinalização e proteção. Ian Tâmbara / Agencia RBS

A obra de recuperação do talude do Arroio Dilúvio, próximo ao cruzamento da Avenida Ipiranga com a Rua São Manoel, já está pronta há mais de uma semana. No entanto, a ciclovia no local ainda não recebeu a devida sinalização e reinstalação de grades de proteção no local, que fica no sentido centro-bairro.

A explicação da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) é de que o trecho não será liberado enquanto as obras em outras áreas próximas (veja abaixo) ainda estejam em execução, já que o trajeto de desvios poderia causar confusão aos ciclistas e gerar riscos desnecessários.

Próximos trechos

Atualmente, ainda há serviços em andamento, também no sentido centro-bairro, próximo da Rua São Luís; além da recuperação do talude junto à Rua Silva Só, no sentido bairro-centro.

Os trabalhos são de responsabilidade do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), que prevê que o trecho da São Luís seja o próximo a ser entregue até novembro. Essa parte do talude já deveria estar pronta pelo cronograma inicial, mas sofreu atraso. Já os trabalhos na Silva Só serão finalizados apenas no primeiro semestre do ano que vem.

Até lá, segundo o diretor de operações da EPTC, Carlos Pires, a empresa optou por manter o desvio na ciclovia no sentido bairro-centro compartilhado com pedestres, na calçada. Com isso, a recomendação segue sendo de que a rota tomada pelos ciclistas seja de entrar na calçada a partir da Rua Santana e retornar à ciclovia somente na faixa de pedestres próximo da Avenida Princesa Isabel.