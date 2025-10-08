Porto Alegre

Arroio Dilúvio
Notícia

Entenda por que trecho de ciclovia da Ipiranga não foi liberado mesmo após término de obras no talude

EPTC afirma que liberação da via para ciclistas no entorno da Rua São Manoel depende da conclusão de outras obras na avenida

Ian Tâmbara

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS