"É um ato de amor": jipeiros reúnem centenas de pessoas para doação de sangue em Porto Alegre

Jipeiros se juntaram neste sábado (25) em Porto Alegre para um ato de solidariedade: doar sangue. A campanha mobilizou centenas de pessoas, que se encontram na orla do Guaíba, perto do Gasômetro, nas primeiras horas do dia. Dali, com veículos preparados para atividades offroad, ele foram aos bancos de sangue de hospitais da Capital.

— É uma ação pensada para retornar algo à sociedade. Geralmente doamos quando alguém pede, então decidimos organizar isso de forma proativa e ajudar os hemocentros — disse Ricardo Bastos, 51 anos, um dos responsáveis pelo Trilha da Vida, grupo criador da ideia.

Esse foi o quarto encontro do tipo feito pela iniciativa, que tem como foco motivar a doação de sangue entre jipeiros no Rio Grande do Sul.

Leia Mais Mulheres com 40 anos podem fazer mamografia pelo SUS? Entenda a nova recomendação do Ministério da Saúde

Por volta das 8h30min, um comboio saiu da Orla rumo ao Hospital de Clínicas, Hemocentro do Rio Grande do Sul, Hospital São Lucas, Hospital Conceição, Santa Casa e Hospital de Pronto Socorro.

A mobilização pretendia angariar 300 doadores durante a manhã. Para isso, todos os bancos de sangue funcionaram simultaneamente para dar conta da demanda. A prefeitura de Porto Alegre definiu o ato como o “maior movimento coletivo de doação realizado na capital gaúcha nos últimos anos”.

— Vamos entrar em um período crítico, entre dezembro e janeiro, com festas de fim de ano, que é quando há acidentes de trânsito, fraturas, queimaduras. É uma época complicada para nossas emergências. Muitas pessoas precisam de 10, 15, 20 bolsas de sangue, o que faz o estoque acabar rapidamente. Por isso, a doação é de fundamental importância — disse Fernando Ritter, secretário da saúde de Porto Alegre.

O deslocamento ocorreu com apoio da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e da Guarda Civil Metropolitana, que organizaram o trânsito para o comboio chegar aos seis centros de saúde. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, também foi ao evento.

"É uma honra"

Henrique Seibert, 34 anos, foi o primeiro a doar sangue no HPS, por volta das 9h15min. Ele se deslocou de Montenegro, no Vale do Caí, apenas para participar da iniciativa.

Henrique Seibert, 34 anos, foi o primeiro a doar sangue no HPS. Vinicius Coimbra / Agencia RBS

— Achei importante vir para ajudar as outras pessoas. Sabemos que falta sangue, principalmente no verão, então é uma forma de amenizar essa situação. Já doei outras vezes e, com certeza, pretendo fazer isso mais vezes no futuro — disse o mecânico.

O ato de solidariedade foi uma das primeiras atividades no aniversário de Emanuela Biasuz, que completou 42 anos neste sábado. A servidora pública relatou que se sentiu mais motivada a participar quando soube que a data comemorativa seria no mesmo dia da mobilização.

Emanuela Biasuz doou sangue no dia do aniversário. Vinicius Coimbra / Agencia RBS

— É um ato de amor, um movimento lindo. Para mim, é uma honra, no dia do meu aniversário, fazer esse gesto: nada melhor do que celebrar a vida salvando vidas — disse a moradora da Capital enquanto doava sangue no HPS por volta das 9h30min.

Confira as condições para doar sangue: