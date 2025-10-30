Dmae coleta amostras de água e envia para análise após alteração visual no Arroio Dilúvio em Porto Alegre

Registro feito na terça-feira (28) mostra mancha colorida. André Ávila / Agencia RBS

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) realizou, nesta quarta-feira (29), uma vistoria técnica no Arroio Dilúvio, após ser identificada uma alteração no aspecto visual da água. Trata-se de uma mancha colorida no arroio, perto da Avenida Ipiranga com a Rua Manoelito de Ornellas.

Segundo o departamento, técnicos coletaram amostras no ponto onde a mudança foi notada. O material deve ser analisado nos próximos dias.

O objetivo é identificar eventuais causas da alteração — como lançamento irregular de substâncias, acúmulo de resíduos ou variações naturais provocadas pela chuva.

Durante a inspeção, os técnicos observaram que o curso d’água já apresentava sinais de normalização, o que indica uma possível dispersão da substância que provocou o efeito visual.