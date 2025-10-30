Porto Alegre

Mancha colorida
Notícia

Dmae coleta amostras de água e envia para análise após alteração visual no Arroio Dilúvio em Porto Alegre

Durante a inspeção, os técnicos observaram que o curso d’água já apresentava sinais de normalização

Airton Lemos

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS