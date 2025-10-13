Porto Alegre

Câmara Municipal
Notícia

CPI do Dmae: relator responsabiliza governo federal por falhas no sistema de proteção contra enchentes em Porto Alegre

Em parecer paralelo, oposição aponta desmonte e sugere indiciamento de prefeito e ex-prefeito

Paulo Egídio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS