Corredor de acesso de Porto Alegre tem bloqueio parcial nesta sexta-feira; veja desvios no mapa

O corredor de acesso de Porto Alegre está parcialmente bloqueado nesta sexta-feira (24), no trecho entre a alça de acesso da Avenida Castello Branco e a entrada do Túnel da Conceição, no sentido Interior-Capital, para pintura da pista.

A prefeitura chegou a afirmar que haveria interrupção total do trânsito no local, mas, após avaliação da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), constatou-se de que não seria necessário. O serviço tem previsão de conclusão às 16h.

O trânsito no local está em meia-pista, mas os motoristas também podem optar por um caminho alternativo, pela Avenida Mauá, dobrando na Rua Carlos Chagas, Avenida Júlio de Castilhos, Rua da Conceição e alça de retorno em direção ao Túnel da Conceição.

Últimos detalhes

Montado de forma emergencial na enchente de maio do ano passado, o corredor de acesso foi mantido em definitivo pela prefeitura e recebeu melhorias desde então.

Em setembro deste ano, a Secretaria de Obras e Infraestrutura (Smoi) iniciou a instalação das proteções laterais da pista. Agora, estão sendo finalizados os últimos retoques, como a própria sinalização da via.

A previsão, segundo o secretário de Obras, André Flores, é de que a obra seja totalmente finalizada dentro da primeira quinzena de novembro.

Bloqueio no sábado

Além da alteração nesta sexta, também haverá uma intervenção no sábado (25) para serviço de pintura da sinalização na região.