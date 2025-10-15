Porto Alegre

No plenário
Notícia

Confusão na Câmara de Porto Alegre tem tiros de bala de borracha e spray de pimenta; sessão termina sem votações

Vereadores analisariam nesta quarta-feira projeto que restringe atuação de catadores nas ruas da Capital

Paulo Egídio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS