Confusão na Câmara de Porto Alegre tem tiros de bala de borracha e spray de pimenta; sessão termina sem votações

Confusão começou no lado externo da Casa. Reprodução/Redes sociais

Correção: confusão foi contida pela Guarda Municipal e não pela Brigada Militar como publicado entre as 16h11min e as 16h47min desta quarta-feira (15). O texto foi corrigido.

Uma confusão generalizada interrompeu a sessão plenária desta quarta-feira (15) na Câmara de Porto Alegre. No tumulto, agentes da Guarda Municipal entraram em confronto com manifestantes que queriam entrar no prédio do Legislativo para acompanhar a sessão. Vereadores de oposição foram atingidos por balas de borracha e jatos de spray de pimenta.

Ao menos cinco vereadores e o deputado estadual Miguel Rossetto (PT) tiveram ferimentos após a ação da Guarda. O prefeito Sebastião Melo determinou abertura de investigação para apurar os fatos, que incluirá a análise das imagens de câmeras corporais dos agentes.

Com a agitação, a Câmara não votou o projeto de lei que atualiza o código municipal de limpeza urbana e restringe a atuação dos catadores na Capital. A concessão do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) à iniciativa privada também estava na pauta, mas sem perspectiva de votação nesta quarta.

Manifestantes se reuniram em frente à Casa Legislativa. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Tensão crescente

O clima de tensão na Câmara escalou no início da tarde, quando manifestantes foram barrados no portão do Legislativo. Agentes de segurança liberavam a entrada de 10 pessoas por vez, apreendendo itens como mastros e bandeiras. Quando o contingente atingiu o máximo permitido pela Câmara para a ocupação das galerias, a entrada foi suspensa.

A presidente da Casa, Comandante Nádia (PL), disse que essa limitação se deve ao protocolo de segurança da casa.

Insatisfeito, o grupo decidiu romper a barreira de segurança e entrar no pátio da Câmara. Nesse momento, os portões do Legislativo foram fechados, e agentes da Guarda se perfilaram na entrada inferior da Câmara.

Na sequência, vereadores do PT, PSOL e PCdoB foram ao encontro dos manifestantes, que alegaram agressão por parte dos guardas. Logo após a saída dos parlamentares, começaram os disparos de balas de borracha, a deflagração de bombas de gás lacrimogêneo e o uso de spray de pimenta.

Grazi Oliveira (PSOL), Atena Roveda (PSOL), Giovani Culau (PCdoB), Erick Dênil (PCdoB) e Juliana de Souza (PT) foram diretamente atingidos.

Indignação

Culau disse que os oposicionistas pleiteavam o acesso de manifestantes para uso do banheiro e acesso à agua.

— Nunca imaginei viver isso na minha vida, apanhar na Câmara Municipal, em um momento que o povo apenas queria o direito de acompanhar o que está sendo votado. A gente estava pedindo o direito das pessoas usarem o banheiro, tomar uma água — reclamou.

Briga generalizada ocorreu no início da tarde. Paulo Egídio / Agência RBS

Por sua vez, Nádia disse que a intervenção da Guarda foi necessária por razões de segurança.

— A intervenção foi para garantir a integridade das pessoas e a preservação da ordem, que é uma condição indispensável. Manifestações são bem vindas desde que ocorram dentro dos limites do regimento— afirmou.

A vereadora ainda disse que a Câmara adotará um "protocolo mais rígido" em sessões com a discussão de projetos polêmicos.