Condomínio é construído em terreno que abriga histórica casa de Teixeirinha com piscina em formato de cuia de chimarrão

Um condomínio residencial está sendo construído em parte do terreno que abriga a histórica casa onde morou o músico Teixeirinha, em Porto Alegre. O local, no bairro Glória, ficou conhecido pela piscina em formato de cuia de chimarrão.

Batizado de "Querência Amada", em homenagem ao cantor gaúcho, o empreendimento contará com 280 apartamentos de 1 ou 2 dormitórios, distribuídos em 7 torres. Conforme a empresa Morana, "a casa e a icônica piscina serão preservadas fora do condomínio".

"Guardando a memória de um dos maiores ícones gaúchos, preservando seu legado e homenageando o artista que, através de sua música, deu voz ao nosso Rio Grande", diz a construtora.

As obras no local tiveram início no primeiro semestre deste ano. Atualmente, se encontram em fase de conclusão do preparo do terreno e da fundação (estrutura de sustentação da edificação). A entrega das unidades está prevista para 2028.

Ideia era que piscina tivesse formato de violão

O neto de Teixeirinha, Victor Teixeira Neto, disse a reportagem que a ideia inicial era que a piscina tivesse formato de um violão. A remodelação para uma cuia de chimarrão se deu a partir de um erro nas dimensões do projeto.

— Era para ser um violão, só que o braço do violão ficou desproporcional. O pai chegou para o meu avô e disse: "Olha, ficou desproporcional, mas eu acho que se o senhor fizer uma cuia de chimarrão fica melhor, porque o braço ficou muito curto". O vô não falou nada para ele na hora, mas acabou acatando a ideia — conta.

Teixeira Neto afirma que guarda boas recordações dos tempos de infância e adolescência. Entre as memórias afetivas, está a comemoração do Campeonato Brasileiro de 1996, conquistado pelo Grêmio.

— Uma das recordações que tenho foi que nós assistimos, lá na casa do vô, a final do Campeonato Brasileiro de 1996, do Grêmio contra a Portuguesa. Quando acabou o jogo, nos jogamos na piscina — relembra.