Concessão do Dmae: veja quais são as próximas etapas do processo após aprovação na Câmara

Empresa irá assumir distribuição de água e manutenção da rede, além da cobrança de contas e da coleta e tratamento de esgoto. Félix Zucco / Agencia RBS

A Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou, na madrugada desta quinta-feira (23), o projeto de lei que autoriza a concessão parcial do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) à iniciativa privada. A conclusão do processo, no entanto, ainda depende do cumprimento de diversas etapas técnico- administrativas e de concorrência pública.

O secretário-geral de Governo, André Coronel, avalia ser inviável projetar um prazo com precisão, mas o calendário vislumbrado por ele aponta que, em condições normais, o efetivo repasse de serviços do Dmae ao parceiro privado aconteceria ao longo de 2027.

— É processo para mais de um ano até a assinatura, mas é difícil de responder porque existem atores sobre os quais não temos controle — diz Coronel, destacado pelo prefeito Sebastião Melo para gerenciar os principais projetos da gestão.

Os "atores sobre os quais não temos controle" mencionados por Coronel incluem a oposição e o Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa). Ambos são críticos da desestatização e devem tentar barrar o andamento na Justiça.

O projeto de lei da concessão parcial do Dmae recebeu 21 votos a favor e 14 votos contrários.

Concessão do Dmae - Próximos passos:

1. Modelagem do negócio

Serão retomados os estudos para a modelagem do negócio. O diagnóstico é feito pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). É a etapa em que serão apontadas as opções para:

tempo de concessão

modelo de escolha do parceiro privado (maior valor de outorga ou menor tarifa)

cronograma de obras

investimentos

indicadores de qualidade

Os estudos do BNDES estavam interrompidos desde a enchente de 2024, mas a prefeitura assinou um aditivo contratual com o banco no dia 9 de outubro para que eles sejam retomados. É prevista a readequação do diagnóstico à realidade de Porto Alegre pós-enchente. A previsão é de que o BNDES recomece as análises em dezembro deste ano. Até lá, irá atuar na contratação de novos consultores.

O novo prazo contratual entre as partes se estende até dezembro de 2027, mas Coronel pondera que esse é um limite. Como o banco já iniciou o trabalho de modelagem, o secretário-geral acredita que será possível receber os estudos em um prazo de seis a oito meses.

2. Audiências públicas

Após a entrega da modelagem pelo BNDES, a prefeitura fará consulta e audiência públicas. O objetivo é dar publicidade às premissas da concessão e receber sugestões da sociedade para o aprimoramento da proposta. Não há definição sobre quantas audiências e consultas serão realizadas.

Leia Mais Dos chafarizes à criação do Dmae, a evolução do abastecimento de água em Porto Alegre

3. Análise do TCE

A modelagem do BNDES, contendo estudo de viabilidade, minuta de contrato e diversos outros documentos técnicos, segue para análise do serviço de auditoria do Tribunal de Contas do Estado (TCE). A análise tem 90 dias para ser concluída, a contar do recebimento completo da documentação.

O serviço de auditoria produz um relatório para opinar sobre a conformidade do procedimento de desestatização, que é enviado ao conselheiro-relator. O caso é levado para deliberação colegiada de uma Câmara do TCE, integrada por conselheiros, observado o parecer prévio do Ministério Público de Contas (MPC) sobre a correção do trâmite. Não há prazo limite para o julgamento entre os conselheiros.

A fiscalização do TCE, regrada por uma resolução da Corte, é uma etapa em que auditores, MPC e conselheiros irão analisar os detalhes da modelagem, fazer sugestões, determinações de ajustes e requisitar esclarecimentos à prefeitura. Eventualmente, caso sejam identificados problemas graves, o processo pode ser paralisado por despacho cautelar.

No caso da privatização da Corsan, os recursos e decisões do TCE se estenderam até o dia da assinatura do contrato da venda da companhia pelo governo estadual.

Prefeitura projeta finalizar processo ao longo de 2027. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

4. Publicação do edital

Depois de liberada pelo TCE, a concessão segue para a fase de publicação do edital de licitação. É o documento onde serão apresentados, de forma definitiva, todos os detalhes do negócio, direitos e deveres do parceiro privado, formas de remuneração e contrapartidas em investimentos. O edital abre prazo para os interessados elaborarem suas propostas de arremate.

5. Leilão

É realizado o leilão em que a oferta mais vantajosa é declarada vencedora. Superados eventuais recursos de concorrentes derrotados, o processo fica apto para a assinatura de contrato entre a prefeitura e a concessionária. É provável que haja um período de transição em que o Dmae e o parceiro privado atuarão juntos na operação dos serviços. Depois da adaptação, a empresa privada assume em definitivo a prestação dos serviços.

Leia Mais Melo confirma opção por concessão parcial do Dmae; entenda

O que prevê o projeto aprovado na Câmara

O texto enviado pelo governo Melo tem cinco artigos que preveem as seguintes balizas:

O futuro parceiro privado será responsável pelos serviços de distribuição da água potável e manutenção desta rede, cobrança das contas, coleta e tratamento de esgoto.

A prefeitura e o Dmae continuarão responsáveis pela captação e tratamento da água bruta, drenagem urbana da chuva (pluvial) e sistema de proteção contra enchentes.

O projeto diz que os recursos arrecadados com a concessão serão aplicados em melhorias para o manejo das águas pluviais e proteção de cheias. Também é previsto usar os recursos para garantir a "modicidade tarifária".

Outro artigo diz que a concessão parcial do Dmae não causará a extinção de cargos públicos nem prejuízo à estabilidade dos servidores do departamento.

Emendas

Os vereadores também aprovaram emendas ao projeto.