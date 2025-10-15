Porto Alegre

Câmara de Porto Alegre
Notícia

Votação de concessão do Dmae, prevista para hoje, pode ser adiada

Com a expectativa de um longo debate, governo segue articulando para tentar ampliar o apoio ao projeto entre vereadores aliados enquanto não se inicia a discussão no plenário

Gabriel Jacobsen

