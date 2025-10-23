Concessão do Dmae levará pelo menos um ano para ser concluída, projeta prefeitura de Porto Alegre

André Coronel (E) é secretário-geral da prefeitura. Mateus Raugust / PMPA

Após vencer na Câmara de Vereadores a primeira etapa para a concessão parcial do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) à iniciativa privada, a prefeitura de Porto Alegre estima que o processo de transferência de serviços do departamento à iniciativa privada ainda demore pelo menos um ano. A projeção foi feita nesta quinta-feira (23) pelo secretário-geral da prefeitura, André Coronel, em entrevista à Rádio Gaúcha.

O projeto de lei que autoriza a concessão foi aprovado pela Câmara na madrugada desta quinta-feira. Obtida a permissão, o próximo passo caberá ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que vai refazer os estudos de modelagem para o negócio. Depois disso, serão realizadas audiências públicas abertas à comunidade e encaminhamento da análise do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

— Ainda há um longo processo pela frente. Ontem nós votamos apenas a autorização. Agora retomamos com o BNDES a estruturação da concessão, mas não temos um prazo preciso dessa estruturação, acredito que de seis a oito meses. Em seguida, nós temos a necessidade de realizar, também, determinado por lei, consultas e audiências públicas. Por fim, encaminhamos ao Tribunal de Contas, que também vai verificar o projeto e apontar sugestões — disse Coronel.

De acordo com o secretário-geral da prefeitura, a conclusão do processo de concessão deve ocorrer dentro de pelo menos um ano, com a assinatura dos contratos com a empresa privada que vencer a disputa.

— Acreditamos, assim, muito claramente que, daqui a um ano, um ano e pouco, a gente possa começar a assinatura do contrato e fazer a transição com o privado para essa concessão — projetou Coronel.

O articulador político da prefeitura ponderou ainda que essa série de etapas pode ainda ser adiada por questionamentos diversos.

Uma das principais críticas dos vereadores de oposição ao projeto de concessão do Dmae é a possibilidade de que a medida leve ao aumento no preço da tarifa da água. Questionado sobre o tema, Coronel disse que caberá à modelagem da concessão encontrar o equilíbrio entre melhorias no serviço e preço cobrado do consumidor final.

— Quando a gente faz a modelagem, nós temos que ter um cuidado especial, e esse tempo que nós estamos estudando a matéria está nos permitindo aprofundar bastante sobre isso. Nós temos que ter um equilíbrio sobre a modicidade tarifária, sobre a fiscalização do que está sendo executado pelo privado, pela velocidade dos investimentos e a qualidade de serviço. Então, tudo isso tem que ter um certo equilíbrio — disse Coronel.

A chamada tarifa social, cobrada dos consumidores de baixa renda, será mantida em vigor mesmo com a concessão. Uma emenda aprovada junto ao projeto de concessão garante a manutenção desta política tarifária.