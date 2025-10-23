Como votaram os vereadores no projeto de concessão parcial do Dmae à iniciativa privada

Com 21 votos favoráveis e 14 contrários, o projeto que autoriza a concessão parcial dos serviços do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) à iniciativa privada, foi aprovado pela Câmara de Vereadores na madrugada desta quinta-feira (23). A sessão foi marcada por protestos e ânimos acirrados entre os vereadores.
O que diz o projeto
O texto aprovado prevê que a captação e o tratamento da água permaneçam sob gestão pública, enquanto a distribuição, a cobrança das contas, o tratamento de esgoto e manutenção da rede poderão ser operados por uma concessionária. A drenagem urbana da chuva (pluvial) e sistema de proteção contra enchentes também seguem públicas.
Veja como votaram os vereadores
A favor
- Alexandre Bobadra (PL)
- Carlo Carotenuto (Republicanos)
- Cláudia Araújo (PSD)
- Comandante Nádia (PL)
- Coronel Ustra (PL)
- Gilson Padeiro (PSDB)
- Giovani o Gringo (Republicanos)
- Hamilton Sossmeier (Podemos)
- Idenir Cecchim (MDB)
- Jessé Sangali (PL)
- José Freitas (Republicanos)
- Luciano Marcantonio (Podemos)
- Marcos Felipi (Cidadania)
- Mariana Lescano (PP)
- Mauro Pinheiro (PP)
- Moisés Barboza (PSDB)
- Psicóloga Tanise Sabino (MDB)
- Rafael Fleck (MDB)
- Ramiro Rosário (Novo)
- Tiago Albrecht (Novo)
- Vera Armando (PP)
Contra
- Aldacir Oliboni (PT)
- Alexandre Bublitz (PT)
- Atena Roveda (PSOL)
- Erick Dênil (PCdoB)
- Giovani Culau e Coletivo (PCdoB)
- Grazi Oliveira (PSOL)
- Jonas Reis (PT)
- Juliana de Souza (PT)
- Karen Santos (PSOL)
- Marcelo Bernardi (PSDB)
- Natascha Ferreira (PT)
- Pedro Ruas (PSOL)
- Roberto Robaina (PSOL)
- Yuri Ferrer (PDT)
Próximos passos
Com a aprovação, o Executivo poderá prosseguir com os estudos técnicos e a modelagem financeira da concessão, conduzidos pelo BNDES. Existe um detalhamento a ser feito, incluindo a definição do tempo de concessão, do modelo de escolha do parceiro privado — maior valor de outorga ou menor tarifa —, além da definição de cronograma de obras, investimentos e indicadores de qualidade.