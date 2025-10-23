Como votaram os vereadores no projeto de concessão parcial do Dmae à iniciativa privada

Sessão durou mais de onze horas. Fernando Antunes / CMPA / Divulgação

Com 21 votos favoráveis e 14 contrários, o projeto que autoriza a concessão parcial dos serviços do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) à iniciativa privada, foi aprovado pela Câmara de Vereadores na madrugada desta quinta-feira (23). A sessão foi marcada por protestos e ânimos acirrados entre os vereadores.

O que diz o projeto

O texto aprovado prevê que a captação e o tratamento da água permaneçam sob gestão pública, enquanto a distribuição, a cobrança das contas, o tratamento de esgoto e manutenção da rede poderão ser operados por uma concessionária. A drenagem urbana da chuva (pluvial) e sistema de proteção contra enchentes também seguem públicas.





Veja como votaram os vereadores

A favor

Alexandre Bobadra (PL)

Carlo Carotenuto (Republicanos)

Cláudia Araújo (PSD)

Comandante Nádia (PL)

Coronel Ustra (PL)

Gilson Padeiro (PSDB)

Giovani o Gringo (Republicanos)

Hamilton Sossmeier (Podemos)

Idenir Cecchim (MDB)

Jessé Sangali (PL)

José Freitas (Republicanos)

Luciano Marcantonio (Podemos)

Marcos Felipi (Cidadania)

Mariana Lescano (PP)

Mauro Pinheiro (PP)

Moisés Barboza (PSDB)

Psicóloga Tanise Sabino (MDB)

Rafael Fleck (MDB)

Ramiro Rosário (Novo)

Tiago Albrecht (Novo)

Vera Armando (PP)

Contra

Aldacir Oliboni (PT)

Alexandre Bublitz (PT)

Atena Roveda (PSOL)

Erick Dênil (PCdoB)

Giovani Culau e Coletivo (PCdoB)

Grazi Oliveira (PSOL)

Jonas Reis (PT)

Juliana de Souza (PT)

Karen Santos (PSOL)

Marcelo Bernardi (PSDB)

Natascha Ferreira (PT)

Pedro Ruas (PSOL)

Roberto Robaina (PSOL)

Yuri Ferrer (PDT)

Próximos passos

Com a aprovação, o Executivo poderá prosseguir com os estudos técnicos e a modelagem financeira da concessão, conduzidos pelo BNDES. Existe um detalhamento a ser feito, incluindo a definição do tempo de concessão, do modelo de escolha do parceiro privado — maior valor de outorga ou menor tarifa —, além da definição de cronograma de obras, investimentos e indicadores de qualidade.