Porto Alegre

Sessão terminou na madrugada
Notícia

Como votaram os vereadores no projeto de concessão parcial do Dmae à iniciativa privada

Texto aprovado prevê que a captação e o tratamento da água permaneçam sob gestão pública, enquanto a distribuição, a cobrança das contas, o tratamento de esgoto e manutenção da rede poderão ser operados por uma concessionária

Zero Hora

