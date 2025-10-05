Porto Alegre

Cultura urbana
Notícia

Como o grau de bicicleta virou febre em Porto Alegre e agora pode ser reconhecido como esporte

Modalidade popular entre jovens ganhou força nas redes; proposta de vereador prevê reconhecimento como prática esportiva

Murilo Rodrigues

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS