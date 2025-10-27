Porto Alegre

Cais Rooftop
Notícia

Com restaurante de SP no terraço, veja como ficou o primeiro prédio a ser revitalizado sob as novas regras do Centro Histórico

Estrutura que tinha sete andares ganhou pavimento extra e hoje conta com 48 apartamentos para moradia

Guilherme Gonçalves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS