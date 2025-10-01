Com média de 3 mil frequentadores por dia, Semana Caldeira atrai atenção internacional

Empreendedorismo é um dos temas prediletos dos participantes. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Tomado pela água até pouco mais de um ano atrás, o coração do 4º Distrito, na zona norte de Porto Alegre, é palco nesta semana de uma iniciativa que atrai diariamente uma média de 3 mil pessoas de dentro e de fora do Estado — incluindo empresários, gestores públicos, estudantes e adeptos em geral da tecnologia e da inovação. A chamada Semana Caldeira, realizada pelo Instituto Caldeira, mobiliza ainda visitantes de outros países como Índia, Estados Unidos, China e os vizinhos Uruguai e Argentina. Entre os principais focos dos participantes da quarta edição do evento estão temas como energias renováveis, resistência a mudanças climáticas, empreendedorismo e inteligência artificial.

Na manhã desta quarta-feira (1º) circulava pelos corredores do instituto um grupo de jornalistas estrangeiros interessados em conhecer o universo gaúcho de inovação. Entre eles estava a italiana Deborah Bonetti, diretora da Foreign Press Association (Associação de Imprensa Estrangeira) em Londres e correspondente do jornal italiano Il Giorno na Inglaterra. Recém-chegada ao local onde serão realizadas cerca de 200 atividades ao longo da semana, se mostrou surpresa com o ambiente que encontrou na zona norte de Porto Alegre.

— Eu já sabia que era um hub, mas fiquei muito surpresa com o tamanho, e impressionada pelo fato de ser um lugar cheio de energia, um verdadeiro ponto de encontro. E tem um ar bem futurista — avalia a italiana.

Jornalista italiana Deborah Bonetti. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Entre os assuntos de maior interesse de Deborah, que visita pela primeira vez a Capital, estão a forma como a cidade foi inundada durante a enchente de 2024 e as soluções possíveis para fazer frente a eventos semelhantes:

— Meus focos aqui são as mudanças climáticas e possíveis soluções, energia limpa e inovação, além da migração italiana (no Rio Grande do Sul), que completou 150 anos.

Diretor-executivo do Instituto Caldeira, Pedro Valério, afirma que foram registradas ainda comitivas de Estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco, entre outros lugares do país, além de uma forte presença de gente de outros municípios gaúchos.

— É uma edição muito especial, que reafirma o engajamento da comunidade com o crescimento do Caldeira e mostra a força urbana do 4º Distrito. Surgimos em 2019 com 42 empresas, e hoje são mais de 530 — afirma Valério.

Entre os temas prioritários dos participantes, as representantes da agência Invest RS Lucila Pellegrini e Fabiana Rocha destacam a discussão sobre energias renováveis.

— O investimento nesse setor representa uma grande oportunidade para o Estado — comenta Lucila.

Fabiana complementa:

— Um dos meus focos aqui é a discussão sobre transição energética. A matriz gaúcha já é 87% renovável.

Lucila e Fabiana, da Invest RS. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Outro ponto de interesse dos frequentadores é estabelecer conexões profissionais com possíveis parceiros ou clientes. Esse é um dos motivos que atraiu o contador Fábio Fanfa, 47 anos. Com mais três sócios, abriu recentemente uma consultoria tributária em Canoas e resolveu participar pela primeira vez da Semana Caldeira para acompanhar palestras sobre a reforma tributária e a chamada Lei do Bem (que oferece incentivo fiscal a quem investe em pesquisa e desenvolvimento), mas, principalmente, estabelecer o bom e velho contato pessoal.

— Eu sou de uma geração que pensava que networking não era trabalho, mas comunicação é fundamental. Vim porque gosto de tecnologia, mas também de fazer conexões — completa Fanfa.

Fanfa participa do Semana Caldeira pela primeira vez. Mateus Bruxel / Agencia RBS