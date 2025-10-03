Com gastronomia reforçada, mais obras e meia-maratona, Mercado Público de Porto Alegre completa 156 anos: "Forte, pulsante e plural"

Ponto reúne todos os tipos de frequentadores no Centro Histórico. Renan Mattos / Agencia RBS

Um rapaz que cata moedas no Bará para comprar fatias de queijo divide a mesma fila que um advogado que vai levar para casa um vinho caro de uma banca do Mercado Público de Porto Alegre. Cenas como essa são comuns dentro do famoso centro de compras da capital gaúcha, que há 156 anos atende a todos os tipos de frequentadores.

Considerado o mais antigo em atividade no Brasil, o Mercado Público de Porto Alegre está de aniversário nesta sexta-feira (3). Para celebrar, comerciantes do local e a prefeitura organizaram uma programação com atividades durante todo o mês de outubro, incluindo a realização de uma meia-maratona.

— É superimportante comemorar este aniversário. É comemorar (por) tudo que já passamos: incêndio, enchente, pandemia. O prédio segue forte, pulsante e plural. Se, por algum motivo, o pessoal depois da enchente se afastou do Mercado, a ideia com este aniversário é marcar a nossa retomada — diz Carolina Kader, vice-presidente da Associação do Comércio do Mercado Público Central.

Leia Mais De Dua Lipa a Diogo Defante: conheça o vendedor de frutas que viralizou ao posar com famosos no Mercado Público

Fortemente atingido na enchente de 2024, o Mercado Público vive um novo momento depois de mais de um ano da tragédia climática. De lá para cá, obras fundamentais para sua retomada saíram do papel e novos restaurantes foram abertos. Isso fez com que pessoas que antes deixaram de ir ao Mercado voltassem a frequentá-lo.

— Voltei a trabalhar no centro neste ano. Agora estou sempre aqui comendo uma coisinha. Eu tinha parado de vir, não tinha vontade ou curiosidade. Confesso que se tornou um dos lugares que mais gosto de estar — disse a vendedora Juliana Gomes nesta sexta-feira enquanto esperava na fila para comer o bolo de aniversário do Mercado Público.

Um dia no Mercado Público:

Troca de gestão, reformas e novo cheiro

A Associação do Comércio do Mercado Público Central, formada por donos de bancas do centro comercial, trocou de gestão no mês de agosto. Agora, quem está no comando é o empresário Jefferson Sauer, sócio da Banca 43. Em sua equipe, estão o ex-presidente da associação Rafael Sartori (Casa de Carnes Santo Ângelo), Carolina Kader (Armazém do Confeiteiro), Geovani Duarte (Lancheria Luz) e Caroline Borges (Baden).

A associação dos mercadeiros é fundamental para a manutenção do prédio, pois é ela quem avisa a prefeitura sobre as necessidades do prédio público. Uma das queixas de frequentadores, o cheiro de peixe que tinha o centro de compras, foi resolvido.

Leia Mais Prefeitura de Porto Alegre notifica moradores sobre desocupação de casas na Avenida Ipiranga

Recentemente, a Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio (Smap) finalizou a obra da rede hidrossanitária do Mercado Público, iniciada ainda antes da enchente.

— Foi uma obra fundamental para a retomada rápida que o Mercado teve depois da enchente. Em breve, vamos contratar um serviço de limpeza pesada dentro e fora do prédio. Pintamos a parte de fora em 2022, mas está suja. A limpeza vai resolver isso. Também iremos limpar os brizes (estruturas de vidro para entrada de luz no telhado) e pintar o Mercado por dentro — diz o diretor-geral de Gestão do Patrimônio de Porto Alegre, Tomás Holmer.

Outro fator que ajudou o Mercado a mudar de cheiro foi a retirada de uma sala de resíduos voltada para a Avenida Borges de Medeiros. Depois da cheia, decidiu-se fazer o descarte assim que o material é retirado das bancas três vezes ao dia, sem armazená-lo em lugar algum do centro comercial.

Leia Mais Para receber feira e resolver atrito com moradores, prefeitura cobre praça na zona norte de Porto Alegre com asfalto

Gastronomia reforçada

Incendiado em 2013, o segundo piso do Mercado Público passou 10 anos com várias de suas lojas desocupadas. Depois que o fogo tomou conta do local, as obras para que essas lojas voltassem a ter estabelecimentos se estenderam por mais tempo do que o que estava previsto. Enfim, em 2023, os espaços começaram a ser licitados novamente.

De lá para cá, novos restaurantes foram abertos no local, que está "bombando", segundo frequentadores. Entre eles, estão os restaurantes Rincón 74, de carnes, e Osteria del Mercato, de culinária italiana — ambos do empresário Jader Gomes, dono também do restaurante Naval, no primeiro piso.

Leia Mais Uma divindade na encruzilhada do Mercado Público: conheça a história do Bará

Outras opções abertas recentemente são os restaurantes Tchê Boteco (pratos feitos e petiscos), Giallo (sanduíches), Woking Thai Food (culinária tailandesa), Bistrô do Mercado (comida caseira) e a cafeteria Baden, que ampliou sua loja recentemente e instalou um torrador de café no local. No primeiro piso, as novidades são a confeitaria Pradié Bakery e o restaurante Olga (também de comida caseira), que tem como sócio Clovis Althaus Júnior, dono do Café do Mercado.

O Grupo Press, dono de restaurantes conhecidos de Porto Alegre, abrirá uma operação na maior loja do Mercado Público. Segundo a Smap, a obra começa em breve e tem previsão de ficar pronta a tempo do South Summit 2026.

Já a cervejaria Mina Beer, de Ametista do Sul, que chegou a vencer o leilão para uma grande loja no segundo piso, em frente ao Largo Glênio Peres, desistiu de abrir uma operação no local. O contrato com a prefeitura será desfeito e um novo edital será lançado para escolher outra empresa.

Grupo Press ocupará maior loja do Mercado Público. Jefferson Botega / Agencia RBS

Mais tecnologia

Ainda este ano, o Mercado Público terá painéis de LED voltados a propaganda e divulgação de campanhas da prefeitura. Quem vai operar é a empresa Imobi, de Porto Alegre. O maior deles, em formato de cubo, ficará no meio do centro comercial.

Com cerca de 600 quilos, o painel será formado por quatro telas de 4m de altura e 2m de comprimento cada. Devido ao peso, não será preso diretamente no teto, mas em cordas de aço sustentadas nos corredores aéreos.

Painel de LED em formato de cubo será instalado no meio do Mercado Público. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Os outros quatro painéis, que ficarão um em cada entrada, terão, individualmente, 1m5cm de altura e 1m de comprimento. Somando todas as estruturas, serão 38 metros quadrados de espaços destinados à publicidade.

O mercadeiros também estão usando tecnologia para reduzir custos de suas operações. Os donos da Lancheria Luz, Geovani Duarte, e da Banca 43, Jefferson Sauer, instalaram placas solares em uma propriedade em Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte, para gerar energia e abater nas contas de luz de suas lojas em Porto Alegre.

Suaer está com 600 placas que geram uma economia mensal de R$ 50 mil nas contas de luz de sua banca no Mercado Público e nas lojas que ele tem fora dele. Já Duarte instalou 117 placas, que geram uma economia de R$ 6,5 mil por mês em sua lanchonete.

Mercadeiros instalaram placas solares no interior gaúcho para economizar na conta de luz. Geovani Duarte / Arquivo Pessoal

A Banca do Holandês também possui usinas com 200 placas solares, mas que abastecem apenas seu centro de distribuição no bairro Floresta. Depois da enchente, a empresa também reformou toda sua loja no Mercado Público, inaugurada em 1919. A operação voltou com design moderno e móveis novos, dando sensação de amplitude para a operação. Em breve, a Adega do Holandês, dos mesmos donos, também será reformada no Mercado.

Meia-maratona

Depois de ter feito parte do trajeto da Maratona Internacional de Porto Alegre, o Mercado Público será palco de uma corrida criada especialmente para celebrar seu aniversário. Paulo Silva, diretor do Clube de Corredores de Porto Alegre (Corpa) e criador da Meia-Maratona do Mercado Público, diz que 5 mil pessoas se inscreveram para o evento, que ocorre neste domingo (5) a partir das 6h.

— Foi o limite que estipulamos, pois é o que permite o percurso que criamos para esta prova. Na maratona, o pessoal que correu 5 km, 10 km e 21 km ficou triste que não pôde ter a experiência de passar por dentro do Mercado Público, como acontece no percurso de quem faz os 52 km. Resolvemos isso. Vai ser muito bacana — diz o organizador.

A Meia-Maratona do Mercado Público está sendo tocada em parceria com a marca esportiva Olympicus. O kit da prova pode ser retirado no próprio Mercado Público até este sábado (4), das 10h às 18h.

Programação de aniversário do Mercado Público: