Cinco vereadores e um deputado foram atingidos por balas de borracha e spray de pimenta na Câmara de Porto Alegre: "Fiquei quase uma hora sem enxergar"

Policiais atingem vereadora Grazi Oliveira (de roupa colorida) com spray de pimenta. Alessandro Agendes / Grupo RBS / Reprodução

A confusão na Câmara Municipal de Porto Alegre deixou cinco vereadores e um deputado feridos após serem atingidos por balas de borracha e spray de pimenta, disparados pela equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Guarda Civil da Capital. Os parlamentares acompanhavam grupo de manifestantes que tentava ingressar no Legislativo para acompanhar a sessão desta quarta-feira (15).

O protesto era motivado por dois projetos que estavam na pauta dos vereadores: o de concessão do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) à iniciativa privada e a proposta que restringe a atuação dos catadores na Capital. A confusão começou devido à proibição de entrada de manifestantes na Casa, que estava lotada, de acordo com a presidente da Câmara, Comandante Nádia (PL).

O protocolo de segurança do Legislativo foi acionado, o que proíbe a entrada do público — irritando o grupo que estava do lado de fora, tentando ingressar no prédio. A ação gerou reação dos agentes, que utilizaram bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha para conter a confusão.

Segundo relato das assessorias de comunicação dos parlamentares, cinco vereadores e um deputado foram atingidos:

Giovani Culau (PCdoB) : foi atingido com tiro na perna e precisou de atendimento no ambulatório da Câmara.

: foi atingido com tiro na perna e precisou de atendimento no ambulatório da Câmara. Erick Dênil (PCdoB) : também foi atingido com disparo de bala de borracha na perna e ficou com ferimentos.

: também foi atingido com disparo de bala de borracha na perna e ficou com ferimentos. Grazi Oliveira (PSOL) : foi derrubada e atingida com spray de pimenta no rosto e balas de borracha na perna.

: foi derrubada e atingida com spray de pimenta no rosto e balas de borracha na perna. Atena Roveda (PSOL) : também foi derrubada e atingida com spray de pimenta no rosto. Recebeu ajuda para se levantar, mas passou mal e desmaiou. Precisou deixar a Câmara de ambulância. A vereadora tem síndrome do pânico.

: também foi derrubada e atingida com spray de pimenta no rosto. Recebeu ajuda para se levantar, mas passou mal e desmaiou. Precisou deixar a Câmara de ambulância. A vereadora tem síndrome do pânico. Natasha Ferreira (PT) : foi atingida com bomba de gás lacrimogêneo e spray de pimenta no rosto.

: foi atingida com bomba de gás lacrimogêneo e spray de pimenta no rosto. Deputado Miguel Rossetto (PT): foi atingido com bala de borracha nas costas enquanto ajudava o vereador Giovani Culau a se levantar. Não precisou de atendimento médico.

"Fiquei quase uma hora sem enxergar", diz vereadora

A parlamentar Grazi Oliveira relata que foi atingida por spray de pimenta diretamente no rosto, pois estava na frente dos policiais da Romu.

Grazi exibe hematoma no peito após tumulto na entrada da Câmara. Júlia Osório / Agencia RBS

— Eles vieram para cima e me empurraram. Fiquei quase uma hora sem enxergar, me recuperando e aliviando a dor. Eu tomei direto no rosto, porque eu estava na frente do policial, eles me deram uma "sprayzada" direto no rosto e no corpo. Estou tentando entender o que de fato aconteceu e por que vereadores foram atingidos no seu local de trabalho. Ela (Nádia) pode ser presidente da Casa, mas aqui ela não é comandante, isso é na Brigada Militar — relatou Grazi, que pretende abrir um boletim de ocorrência na Polícia Civil sobre o caso.

Nas redes sociais (veja íntegra abaixo), a vereadora Atena afirmou que foi "covardemente agredida pela Guarda Municipal", com uso de spray de pimenta, cassetetes e bombas de efeito moral no momento que negociava o acesso da população à Câmara.

A parlamentar, que se encontra no Hospital Pronto Socorro (HPS), afirma ainda que "tomará todas as providências para buscar a responsabilização dos envolvidos" no episódio (veja abaixo).

Rossetto registrou boletim de ocorrência na 1ª Delegacia de Polícia e fará exame de corpo delito. Os vereadores também devem adotar as mesmas medidas.

Em nota enviada à imprensa, a vereadora Natasha classificou a confusão como um "ataque da prefeitura articulada com a gestão da vereadora Nádia".

"Esse foi um protocolo de segurança estabelecido por ela, sem que os demais vereadores tivessem acesso. Queremos a renúncia da vereadora Nádia", diz o texto.

"Garantir a integridade"

A vereadora e presidente da Câmara, Comandante Nádia, afirmou que a intervenção da Guarda foi necessária por razões de segurança:

— A intervenção foi para garantir a integridade das pessoas e a preservação da ordem, que é uma condição indispensável. Manifestações são bem vindas desde que ocorram dentro dos limites do regimento — disse.

Ela ainda disse que a Câmara adotará um "protocolo mais rígido" em sessões com a discussão de projetos polêmicos.