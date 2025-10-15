Porto Alegre

Confusão
Notícia

Cinco vereadores e um deputado foram atingidos por balas de borracha e spray de pimenta na Câmara de Porto Alegre: "Fiquei quase uma hora sem enxergar"

Parlamentares acompanhavam manifestantes que tentavam ingressar na Casa para acompanhar a sessão; Guarda Municipal fazia o policiamento após protocolo de segurança ser ativado em função da lotação do plenário

Henrique Ternus

Júlia Ozorio

