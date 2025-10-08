Carro pega fogo e polícia suspeita de ligação com tiroteio na Restinga

Há suspeita de que o veículo tenha sido usado em um tiroteio ocorrido no último domingo (05)

Um carro pegou fogo na madrugada desta quarta-feira (8) no bairro Aberta dos Morros , na Zona Sul de Porto Alegre. De acordo com o Corpo de Bombeiros, moradores da região acionaram a corporação após perceberem as chamas.

A polícia informou que o carro incendiado é do mesmo modelo utilizado na ação criminosa e apresentava marcas de tiros no vidro e na porta traseira. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil como suspeita de crime. As causas do incêndio ainda não foram identificadas.