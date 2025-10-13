Carro de luxo cai no Arroio Dilúvio em Porto Alegre

Parte dianteira do veículo ficou submersa. Iam Tâmbara / Agência RBS

Um homem foi socorrido após passar mal enquanto dirigia e cair com o carro dentro do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre. O caso aconteceu pouco antes das 13h desta segunda-feira (13).

O motorista, de 41 anos, dirigia uma BWM 320i no sentido bairro-Centro da Avenida Ipiranga, quase no cruzamento com a Joaquim Porto Villanova. A filha dele, de 13 anos, estava na carona. Segundo relato dela à Brigada Militar, o seu pai teve uma convulsão e perdeu o controle do veículo.

Na sequência, colidiu lateralmente em um Renault Sandero e caiu no arroio. A motorista do Sandero não se feriu.

A BWM ficou com a parte dianteira submersa. O homem e a filha foram socorridos pelo Samu e encaminhados ao Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre (HPS). A menina já foi liberada, enquanto o pai hospitalizado, mas em estado estável.