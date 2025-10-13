Porto Alegre

BMW 320i
Notícia

Carro de luxo cai no Arroio Dilúvio em Porto Alegre

Motorista, de 41 anos, sofreu uma convulsão e perdeu o controle do veículo. Ele e sua filha, de 13 anos, que estava no carona, foram socorridos e encaminhados ao HPS

Ian Tâmbara

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS