Porto Alegre

Na saída da freeway
Notícia

Carreta carregada de serragem tomba e deixa mulher soterrada no acesso à BR-448, em Porto Alegre

Motorista do carro, uma jovem de 23 anos, foi resgatada com vida quase duas horas após o acidente

Guilherme Milman

