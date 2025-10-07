Carreta carregada de serragem tomba e deixa mulher soterrada no acesso à BR-448, em Porto Alegre

Um caminhão tombou na alça de acesso da freeway para a Rodovia do Parque (BR-448), em Porto Alegre, por volta das 11h30min desta terça-feira (7). A carreta, que transportava serragem, acabou caindo sobre um veículo que estava na faixa ao lado do caminhão. Uma mulher de 23 anos ficou presa no carro que foi soterrado.

A motorista foi retirada por volta das 13h15min e colocada em uma ambulância para ser levada ao hospital. O Corpo de Bombeiros e socorristas da CCR ViaSul trabalharam no resgate dela e no atendimento ao condutor do caminhão. O trânsito já estava liberado por volta das 13h30min.

— A vítima está viva, consciente, se comunicando e auxiliando o trabalho dos bombeiros — relatou o capitão Daniel Suchy, do Corpo de Bombeiros, antes da conclusão do resgate.

A condutora, identificada como Eduarda Corrêa, de Canoas, começou a ser removida do veículo por volta das 12h40min. Segundo o chefe de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul (PRF-RS), Douglas Paveck, a mulher está bem e lúcida, considerando a gravidade do acidente.

O noivo de Eduarda, que trabalha na Arena do Grêmio, viu o acidente acontecer e foi um dos primeiros a chegar no local. Os dois estão com o casamento marcado para novembro.

Situação do trânsito

Parte da carga também caiu sobre a elevada que liga a BR-448 à freeway no sentido Litoral. No entanto, o tráfego foi interrompido em direção ao Vale do Sinos. Por volta das 14h15 min, meia pista foi liberada, mas voltou a ser bloqueada às 16h. Não há reflexo significativo para quem vem do centro de Porto Alegre pela Avenida Castelo Branco.

