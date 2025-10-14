Caminhão derruba fios e deixa semáforos desligados na zona norte de Porto Alegre

Motoristas que transitam pela zona norte de Porto Alegre enfrentam transtornos na manhã desta terça-feira (14). A fiação ligada ao semáforo no cruzamento da Avenida Sertório com a Ceará, no bairro São João, pegou fogo e provocou o desligamento em outros três pontos da região próxima ao aeroporto Salgado Filho.
De acordo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), por volta das 4h, um caminhão teria derrubado os fios, provocando o fogo que causou o problema.
Pontos afetados
- Avenida Sertório com Avenida Ceará
- Avenida Sertório com Rua Souza Reis
- Rua Dona Margarida com a Avenida Ceará
- Rua Dona Margarida com a Rua Souza Reis
O trânsito ficou complicado no início da manhã por conta da falha nas sinaleiras. Por volta das 6h30min, a reportagem de Zero Hora esteve no local e acompanhou o trabalho de funcionários para restabelecer a energia.
Agentes da EPTC orientam o fluxo de veículos no local. Segundo a empresa, não há previsão para que o sistema seja normalizado.