Caminhão derruba fios e deixa semáforos desligados na zona norte de Porto Alegre

Funcionários trabalham para consertar semáforos na zona norte de Porto Alegre. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Motoristas que transitam pela zona norte de Porto Alegre enfrentam transtornos na manhã desta terça-feira (14). A fiação ligada ao semáforo no cruzamento da Avenida Sertório com a Ceará, no bairro São João, pegou fogo e provocou o desligamento em outros três pontos da região próxima ao aeroporto Salgado Filho.

De acordo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), por volta das 4h, um caminhão teria derrubado os fios, provocando o fogo que causou o problema.

Pontos afetados

Avenida Sertório com Avenida Ceará

Avenida Sertório com Rua Souza Reis

Rua Dona Margarida com a Avenida Ceará

Rua Dona Margarida com a Rua Souza Reis

Leia Mais Após saída de famílias, ação que discutia retirada de moradores do dique do Sarandi é encerrada pela Justiça

O trânsito ficou complicado no início da manhã por conta da falha nas sinaleiras. Por volta das 6h30min, a reportagem de Zero Hora esteve no local e acompanhou o trabalho de funcionários para restabelecer a energia.