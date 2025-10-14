Porto Alegre

Bairro São João
Notícia

Caminhão derruba fios e deixa semáforos desligados na zona norte de Porto Alegre

Acidente fez com que fios pegassem fogo no cruzamento da Avenida Ceará com a Sertório

Guilherme Milman

