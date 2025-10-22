Porto Alegre

Polêmica na Capital
Notícia

Câmara de Vereadores vota projeto de concessão parcial do Dmae à iniciativa privada; siga ao vivo

Proposta da prefeitura prevê repassar para empresas a distribuição de água e o tratamento de esgoto; são necessários 18 votos para aprovação do texto

Zero Hora

