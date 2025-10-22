Câmara de Vereadores vota projeto de concessão parcial do Dmae à iniciativa privada; siga ao vivo

Sessão que debate a concessão parcial dos serviços do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) à iniciativa privada já dura oito horas

Na última terça-feira (15), uma confusão generalizada impossibilitou que o projeto fosse analisado

O que prevê o projeto:

O projeto de lei de concessão parcial do Dmae tem cinco artigos, que preveem o seguinte:

O futuro parceiro privado será responsável pelos serviços de distribuição da água potável e manutenção desta rede, cobrança das contas, coleta e tratamento de esgoto.

A prefeitura e o Dmae continuarão responsáveis pela captação e tratamento da água bruta, drenagem urbana da chuva (pluvial) e sistema de proteção contra enchentes.

O projeto diz que os recursos arrecadados com a concessão serão aplicados em melhorias para o manejo das águas pluviais e proteção de cheias. Também é previsto usar os recursos para garantir a "modicidade tarifária".

Outro artigo diz que a concessão parcial do Dmae não causará a extinção de cargos públicos nem prejuízo à estabilidade dos servidores do departamento.

O que está em debate

No mérito, o governo Melo sustenta que a concessão é necessária para que sejam atendidas, até 2033, as metas do Novo Marco do Saneamento.

Conforme a justificativa enviada pela prefeitura à Câmara no projeto de concessão, Porto Alegre já está muito próxima de entregar água potável para 99% da população. O desafio trazido pelo novo marco é alcançar 90% de coleta e tratamento de esgoto.

Segundo a justificativa, a Capital atende somente 52,84% dos domicílios nesse indicador. É para avançar no quesito que o governo Melo assenta a convicção pela concessão dos serviços.

A oposição, por outro lado, defende um programa de modernização do setor público. Isso incluiria manter o Dmae totalmente sob gestão municipal, com captação de recursos externos para os investimentos necessários.