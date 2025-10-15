Porto Alegre

Trabalhos encerrados
Notícia

Após confusão, sessão na Câmara de Porto Alegre é retomada e dura menos de 20 minutos

Na reabertura, a presidente da Casa, Comandante Nádia (PL), anunciou a retirada do projeto de concessão do Dmae da pauta

Júlia Ozorio

