Porto Alegre

Após onze horas
Notícia

Câmara de Porto Alegre aprova projeto que autoriza concessão parcial do Dmae à iniciativa privada

Executivo poderá prosseguir com os estudos técnicos e a modelagem financeira da concessão, conduzidos pelo BNDES

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS