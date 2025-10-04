"Botar o joelho no chão e agradecer": estudante que estava em ônibus de turismo que pegou fogo em Porto Alegre ajudou no resgate de colegas

Túlio Pelin Gonçalves, de 17 anos, foi bombeiro mirim e ajudou colegas durante incêndio em ônibus. Reprodução / RBS TV

O acidente, no centro de em Porto Alegre, com um ônibus de turismo que levava 57 estudantes adolescentes causou estragos na Rua Espírito Santo, em veículos e um prédio da região, mas não deixou ninguém ferido gravemente. Dois estudantes que estavam na excursão, que saiu de Vacaria, foram importantes no resgate dos colegas, dos professores e do motorista que estavam dentro do veículo.

Túlio Pelin Gonçalves, 17 anos, usou sua experiência como bombeiro mirim para ajudar na saída dos colegas. Ele e o também estudante Ariel da Silva Carvalho, 18, usaram extintores de incêndio para atrasar as chamas e ficaram no lado de fora guiando os alunos que saíam desesperados do ônibus.

O incêndio começou após um acidente com o ônibus de turismo que transportava 57 adolescentes, além de duas acompanhantes e o motorista, em excursão que saiu de Vacaria com destino ao Palácio Piratini.

— Eu e o Túlio conseguimos tirar o pessoal para fora do ônibus, e tinha muitos veículos obstruindo a passagem. No primeiro momento, eu subi em cima de um carro e quem não conseguia passar eu consegui levantar — relata Ariel.

Os estudantes voltaram para Vacaria na noite de sexta-feira (3).