Belém Novo ganha biblioteca comunitária com programação cultural e educativa; veja imagens

No extremo sul de Porto Alegre, um novo endereço dedicado à transformação social abriu as portas. Prestes a comemorar 25 anos, o projeto WimBelemDon inaugurou, nesta quarta-feira (15), a Biblioteca Comunitária Sabiá do Saibro Sábio, um espaço cultural, educacional e esportivo no bairro Belém Novo. Além de emprestar livros, o local promoverá programações culturais e educativas para a comunidade do entorno.

A biblioteca fica em um contêiner localizado ao lado da quadra esportiva da Praça Carlos Santa Helena, em frente à sede do projeto. Nas prateleiras, o acervo inicial de 2,5 mil livros, doados por empresas, editoras, parceiros e pessoas físicas, já está disponível para os moradores da região. Todos os exemplares são de literatura, com opções para diferentes faixas etárias e gostos, sinalizados por etiquetas coloridas. Há capacidade para abrigar até 6,5 mil títulos.

Acesso à cultura

Com mesas, cadeiras, tomadas, ar-condicionado e wi-fi, a biblioteca contará com programação cultural e educativa, além de, no futuro, disponibilizar equipamentos esportivos, como bolas de basquete e cordas de slackline, para que os moradores possam aproveitar a quadra esportiva da praça. Para o bibliotecário do WimBelemDon, Eduardo Peixoto, a iniciativa vai democratizar e descentralizar o acesso à cultura:

— Estamos aqui no Belém Novo, bairro com pouco ou nenhum equipamento cultural. Vamos oportunizar esse acervo, em um turno fora do horário comercial, para mobilizar a formação de leitores. Não é só para a instituição, mas para toda a comunidade, de forma gratuita. Vemos que os educandos estão ansiosos, querem participar e integrar o espaço. Já estavam engajados muito antes da inauguração.

Sonho antigo

As crianças não esconderam a felicidade quando foi anunciado que o espaço estava aberto. Com um sorriso no rosto e olhos marejados, o fundador do projeto, Marcelo Ruschel, tampouco foi capaz de disfarçar a emoção. Para ele, a inauguração da biblioteca é a realização de um objetivo que busca levar o WimBelemDon para fora dos muros do projeto:

— Sonhar é importante, mas o mais importante é conseguir concretizar. Além de chegarmos aos 25 anos com essa qualidade, já que sabemos que o terceiro setor é algo difícil no país, entregar um sonho antigo de uma biblioteca aberta à comunidade, em uma praça pública, é um conjunto de coisas que só me dão emoção. Não tem como não se emocionar sabendo que vamos oferecer cultura, esporte e lazer para a comunidade com qualidade e coerência.

Poder transformador

A ação foi viabilizada pelo Instituto Jama e integra uma série de iniciativas que promovem o lugar de destaque e de renovação das bibliotecas como polos de convivência, aprendizagem e transformação social. Para o fundador-presidente, Jayme Sirotsky, a educação é a base da sociedade e tem grande poder transformador, que deve ser respeitado e amplificado.

— Ao longo desses quase 20 anos, temos participado de inúmeros eventos, alguns de infraestrutura, como construção e reforma de escolas, e, especialmente, programas de desenvolvimento voltados a professores. No caso das bibliotecas, essa é a terceira. O hábito de ler é uma dádiva. Eu, pessoalmente, gosto muito do papel, mas hoje você tem a oportunidade de ler em várias plataformas. O importante é abrir, através da leitura, as janelas para o conhecimento.

Além de Ruschel e Sirotsky, a cerimônia de inauguração contou com a presença de autoridades locais, parceiros e a equipe e os educandos que participam do WimBelemDon, que vibravam a cada anúncio.

Programação cultural gratuita

Entre esta quinta-feira (15) e o dia 31 de outubro, o espaço promoverá uma série de ações, como apresentações musicais, teatro, exibições de filmes, palestras e bate-papos.

As atrações incluem show dos Mini Beatles, CineDebate com o cineasta Jorge Furtado, ciclo de palestras com o Ballet Lenita Ruschel e apresentação da Orquestra Jovem Recanto Maestro.