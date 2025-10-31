Porto Alegre

Em 2029
Notícia

Avenida Ipiranga ganhará nova faixa para veículos em trecho de novo empreendimento 

A ideia é que a mudança facilite o acesso ao conjunto de prédios sem causar impacto no trânsito

Guilherme Milman

