Após aprovação do governo federal, prefeitura espera liberar em até 10 dias motofaixa da Assis Brasil

Faixa foi pintada em avenida da Zona Norte. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A implementação da motofaixa na Avenida Assis Brasil será colocada em prática nos próximos dias, a depender das condições climáticas. Na melhor hipótese, o espaço deve estar pronto entre sete e 10 dias, segundo a prefeitura de Porto Alegre.

A motofaixa foi autorizada pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) nesta terça-feira (30), com portaria publicada no Diário Oficial da União nesta quarta (1º).

O espaço abrange o trecho entre o Terminal Triângulo e a Fiergs, na Zona Norte. O uso é prioritário para motociclistas, mas pode ser utilizado por carros, caso não haja motos circulando no momento.

Esse espaço é de uso experimental e tem vigência até março, prazo que pode ser prorrogado. Neste período, a EPTC irá enviar, a cada três meses, relatórios com dados técnicos ao Senatran.

— Por ser em caráter experimental, nós vamos fazer com que aquele local seja prioritariamente para moto. Pode ser que, no início, algum outro veículo use. Mas, por isso, vamos estar no local orientando para que só motos usem esse espaço — explica o diretor operacional da EPTC, Carlos Pires.

Outros pontos de implementação da motofaixa ainda estão sendo estudados pela prefeitura.

Onde fica:

Marcação da pista aconteceu em julho

Duas faixas brancas pintadas sobre um trecho do pavimento da Assis Brasil, formando uma espécie de corredor, chamaram a atenção de condutores em julho. Foi quando a prefeitura iniciou os preparativos para instalação da motofaixa.

Em agosto, a reportagem da Zero Hora verificou que a marcação já ganhava adesão de motociclistas. Segundo relatos, a motofaixa traz maior sensação de segurança.