Porto Alegre

Novidade no trânsito
Notícia

Após aprovação do governo federal, prefeitura espera liberar em até 10 dias motofaixa da Assis Brasil

Permissão foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (1º)

Guilherme Milman

