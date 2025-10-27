Alagado na enchente, ponto de recarga de cartões do TRI e TEU é reaberto em Porto Alegre 

A Loja Unificada dos cartões TRI e TEU, no Centro Histórico de Porto Alegre, foi reaberta nesta segunda-feira (27). A reinauguração acontece quase um ano e meio após o local ter sido atingido pela enchente de 2024. O posto, que ficou submerso sob cerca de 1,80m de água, recebeu reformas na estrutura e na acessibilidade, com dois guichês exclusivos para clientes em cadeira de rodas.
O espaço fica no Largo Visconde do Cairú, 10, e voltou a funcionar com movimento maior do que o esperado, segundo a equipe do local. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Com a reforma do espaço, a expectativa é de que o atendimento volte ao nível anterior ao fechamento. De acordo com os coordenadores da loja, cerca de mil pessoas utilizavam o serviço por dia antes da enchente.
— Ficamos até espantados, porque nesse tempo todo desde a enchente, todos os dias vinham usuários para verificar se a loja ainda não tinha reaberto. (A volta) significa a retomada de um espaço que tivemos por anos como referência — relata um dos diretores da loja, Érico Michels
Além das recargas nos cartões, na loja, é possível emitir primeira e segunda via dos passes antecipados, isenções e consultar extratos de uso dos cartões TRI e TEU.
Com a retomada, serão desativados os pontos provisórios de atendimento: a loja do TEU, no Pop Center, e a do TRI, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, na Avenida João Pessoa, 1105.
Segue disponível o atendimento na Zona Norte, no Posto Integrado do Terminal Triângulo, no bairro Sarandi, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30.
