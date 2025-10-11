"A Hora do Mate" reúne música, chimarrão e celebração na orla do Gasômetro, em Porto Alegre

Evento acontece neste sábado, 11, na orla do Gasômetro. Kizzy Abreu / Agência RBS

Neste sábado (11), a orla do Gasômetro foi tomada por quem é apaixonado por chimarrão, música e pela cultura gaúcha durante o evento @ahoradomate. Das 11h às 17h30min, o público se reuniu para celebrar um dos símbolos mais tradicionais do Rio Grande do Sul em um dia de sol, roda de mate e muita interação.

Imagens transmitidas em telões espalhados pela Orla conectaram Porto Alegre a pessoas que seguem "mateando" em diferentes regiões do Brasil e ao redor do mundo.

A iniciativa é idealizada por Ernesto Fagundes e Joka Alovisi, com a parceria de Neto Fagundes e Ricardo Koech. Para Ernesto Fagundes o evento celebra um Estado acolhedor, resiliente e diverso.

— É como um símbolo da hospitalidade de um Rio Grande de todas as cores, um Rio Grande da integração de culturas — afirma.

Entre os participantes, a porto-alegrense Fernanda Dias, de 34 anos, levou sua cuia e térmica para aproveitar o dia com as atrações. Apaixonada por chimarrão, ela diz que o evento é uma celebração do cotidiano gaúcho.

— O chimarrão faz parte da minha rotina, acordo já pensando em tomar um mate. É o meu momento. E hoje, ver tanta gente reunida em torno disso é demais — afirma.

Ao pôr do sol, uma rodada coletiva de chimarrão marcou o encerramento das atividades, em clima de celebração e pertencimento. Durante o dia, a programação reuniu música, poesia, dança, capoeira e gastronomia. Também foi prestada uma homenagem ao escritor Luis Fernando Verissimo, que morreu no fim de agosto, reconhecido por sua contribuição à literatura e ao humor gaúcho.