Porto Alegre

Bora matear?
Notícia

"A Hora do Mate" reúne música, chimarrão e celebração na orla do Gasômetro, em Porto Alegre

Evento gratuito levou poesia, dança e gastronomia à beira do Guaíba neste sábado ensolarado

Kizzy Abreu

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS