Porto Alegre

No Centro Histórico
Notícia

A Capital levanta o caneco: Porto Alegre entra de vez no circuito da Oktoberfest

No compasso das bandinhas, festa reuniu milhares de pessoas na Sete de Setembro e resgatou uma tradição que nasceu na própria cidade há mais de 110 anos

Leonardo Martins

Fidelização — Engajamento

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS