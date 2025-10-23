71ª Feira do Livro de Porto Alegre divulga programação com mais de 300 autores e atividade de Halloween; confira

Estruturas da Feira do Livro começaram a ser montadas no dia 30 de setembro. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Com sessões de autógrafos de diversos autores e atividade sensorial de halloween, a programação oficial da 71ª Feira do Livro de Porto Alegre foi divulgada nesta quinta-feira (23). A abertura oficial do evento será às 17h do dia 31 de outubro, no Teatro Petrobras Carlos Urbim, na Praça da Alfândega, no Centro Histórico da Capital.

E já no primeiro dia haverá uma atividade sensorial e interativa: a mediação noturna de Halloween, a partir das 19h, no Centro Cultural Força e Luz (Rua dos Andradas, 1223, segundo andar). Com o uso de lanternas, o público poderá explorar o espaço de forma lúdica e dinâmica.

Às 17h30min do dia 1º de novembro, Nelson e Pedro Sirotsky participam de um bate-papo para recordar o legado de Maurício Sirotsky Sobrinho. A atividade vai contar com a participação do jornalista e escritor Tulio Milman – autor da biografia O Som da Vida. Após, a partir das 19h, haverá sessão de autógrafos, na Praça de Autógrafos, batizada com o nome do fundador do Grupo RBS.

Neste ano, a Feira do Livro do Porto Alegre vai ocupar 8 mil metros quadrados, sendo 5,4 mil cobertos. Serão 79 bancas, sendo 10 para o público infantil e três dedicadas a autores internacionais.

A Feira do Livro de Porto Alegre será realizada entre os dias 31 de outubro e 16 de novembro. A reportagem de Zero Hora reuniu algumas atividades previstas na programação, que pode ser consultada na íntegra no site do evento.

Destaques da programação

Para as crianças

A 71ª edição da Feira do Livro vai contar com dois espaços dedicados ao público infantil. Um deles é o Mercado das Histórias, na Praça da Alfândega, onde contadores de histórias caracterizados vão recepcionar os pequenos. Nos dias úteis, as sessões serão às 10h, 14h e 15h, com horário agendado, e aberta ao público às 16h. Já nos finais de semana o espaço funciona por ordem de chegada, entre 10h e 17h.

Também haverá a Sala Nanquinote, no Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1223 – 6º andar). Por lá, haverá sessões diárias, às 16h, com contação de história em família.

Sessões de autógrafos

Além dos mais de 300 autores gaúchos, a Feira do Livro de Porto Alegre também vai receber escritores de outros Estados e de fora do Brasil.

Entre os autores internacionais presentes estão:

Anne Pauly (França)

Catarina Gomes (Portugal)

Cecilia Brainard (Filipinas)

Cinzia Arruzza (Itália/EUA)

David Hidalgo (Peru)

Esteban Bayer (Argentina)

Javier Montes (Espanha)

Leo Masliah (Uruguai)

Lorena Spatakis (Uruguai)

Mario Delgado Aparaín (Uruguai)

Luciana de Luca (Argentina)

Ulisses Gorine (Argentina)

Mai Khalled (Egito)

Norges Rodríguez (Cuba)

Ochy Curiel (República Dominicana/Colômbia)

Ståle Wig (Noruega)

As obras e horários das sessões de autógrafos de cada um podem ser consultadas no site da Feira do Livro.

Ciclo Preto Sou

Com destaque para a literatura e cultura negra, o Ciclo Preto Sou ocorrerá no dia 7 de novembro. A atividade vai reunir rodas de conversa, performances de danças e músicas, saraus e painéis "que celebram ancestralidade, representatividade e pluralidade das vozes negras na literatura e nas artes".

Homenagem na Praça de Autógrafos

A 71ª Feira do Livro vai homenagear um dos ícones da comunicação no Rio Grande do Sul e no Brasil. No ano em que é celebrado o centenário de nascimento de Maurício Sirotsky Sobrinho (1925-1986), o fundador do Grupo RBS dará nome à Praça de Autógrafos do evento.

O local será palco do lançamento da biografia do comunicador, no dia 1º de novembro. Escrita pelo jornalista Tulio Milman, Maurício Sirotsky Sobrinho - O som de uma vida (Editora AGE, 376 páginas) conta a trajetória de Maurício desde a infância até o sucesso profissional.