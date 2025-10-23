71ª Feira do Livro de Porto Alegre divulga programação com mais de 300 autores e atividade de Halloween; confira

Com sessões de autógrafos de diversos autores e atividade sensorial de halloween, a programação oficial da 71ª Feira do Livro de Porto Alegre foi divulgada nesta quinta-feira (23). A abertura oficial do evento será às 17h do dia 31 de outubro, no Teatro Petrobras Carlos Urbim, na Praça da Alfândega, no Centro Histórico da Capital.
E já no primeiro dia haverá uma atividade sensorial e interativa: a mediação noturna de Halloween, a partir das 19h, no Centro Cultural Força e Luz (Rua dos Andradas, 1223, segundo andar). Com o uso de lanternas, o público poderá explorar o espaço de forma lúdica e dinâmica.
Às 17h30min do dia 1º de novembro, Nelson e Pedro Sirotsky participam de um bate-papo para recordar o legado de Maurício Sirotsky Sobrinho. A atividade vai contar com a participação do jornalista e escritor Tulio Milman – autor da biografia O Som da Vida. Após, a partir das 19h, haverá sessão de autógrafos, na Praça de Autógrafos, batizada com o nome do fundador do Grupo RBS.
Neste ano, a Feira do Livro do Porto Alegre vai ocupar 8 mil metros quadrados, sendo 5,4 mil cobertos. Serão 79 bancas, sendo 10 para o público infantil e três dedicadas a autores internacionais.
A Feira do Livro de Porto Alegre será realizada entre os dias 31 de outubro e 16 de novembro. A reportagem de Zero Hora reuniu algumas atividades previstas na programação, que pode ser consultada na íntegra no site do evento.
Destaques da programação
Para as crianças
A 71ª edição da Feira do Livro vai contar com dois espaços dedicados ao público infantil. Um deles é o Mercado das Histórias, na Praça da Alfândega, onde contadores de histórias caracterizados vão recepcionar os pequenos. Nos dias úteis, as sessões serão às 10h, 14h e 15h, com horário agendado, e aberta ao público às 16h. Já nos finais de semana o espaço funciona por ordem de chegada, entre 10h e 17h.
Também haverá a Sala Nanquinote, no Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1223 – 6º andar). Por lá, haverá sessões diárias, às 16h, com contação de história em família.
Sessões de autógrafos
Além dos mais de 300 autores gaúchos, a Feira do Livro de Porto Alegre também vai receber escritores de outros Estados e de fora do Brasil.
Entre os autores internacionais presentes estão:
- Anne Pauly (França)
- Catarina Gomes (Portugal)
- Cecilia Brainard (Filipinas)
- Cinzia Arruzza (Itália/EUA)
- David Hidalgo (Peru)
- Esteban Bayer (Argentina)
- Javier Montes (Espanha)
- Leo Masliah (Uruguai)
- Lorena Spatakis (Uruguai)
- Mario Delgado Aparaín (Uruguai)
- Luciana de Luca (Argentina)
- Ulisses Gorine (Argentina)
- Mai Khalled (Egito)
- Norges Rodríguez (Cuba)
- Ochy Curiel (República Dominicana/Colômbia)
- Ståle Wig (Noruega)
As obras e horários das sessões de autógrafos de cada um podem ser consultadas no site da Feira do Livro.
Ciclo Preto Sou
Com destaque para a literatura e cultura negra, o Ciclo Preto Sou ocorrerá no dia 7 de novembro. A atividade vai reunir rodas de conversa, performances de danças e músicas, saraus e painéis "que celebram ancestralidade, representatividade e pluralidade das vozes negras na literatura e nas artes".
Homenagem na Praça de Autógrafos
A 71ª Feira do Livro vai homenagear um dos ícones da comunicação no Rio Grande do Sul e no Brasil. No ano em que é celebrado o centenário de nascimento de Maurício Sirotsky Sobrinho (1925-1986), o fundador do Grupo RBS dará nome à Praça de Autógrafos do evento.
O local será palco do lançamento da biografia do comunicador, no dia 1º de novembro. Escrita pelo jornalista Tulio Milman, Maurício Sirotsky Sobrinho - O som de uma vida (Editora AGE, 376 páginas) conta a trajetória de Maurício desde a infância até o sucesso profissional.
A obra chegou às livrarias no dia 15 de outubro, com contracapa e orelha assinadas, respectivamente, por José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, e Martha Medeiros, patrona da Feira em 2025.