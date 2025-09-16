Vídeo mostra momento em que caminhão tomba e quase atinge carro em Canoas

Veículo ficou com a cabine sobre a calçada. Peixe Car / Divulgação

Imagens de câmeras de monitoramento flagraram o momento em que um caminhão tomba após subir na mureta de proteção do viaduto da Boqueirão, na BR-116, em Canoas, e quase atinge um carro que transitava pela pista lateral, chamada de Avenida Getúlio Vargas naquele trecho.

O acidente aconteceu por volta das 19h30min da segunda-feira (15), no km 263 da rodovia. No vídeo é possível ver o carro, um Celta, desviando do caminhão, que cai na via lateral e segue deslizando por alguns metros até parar no passeio.

O casal que estava no Celta aparece saindo do carro na sequência, sem ferimentos. A reportagem entrou em contato com eles, que não quiseram se manifestar.

Veja o vídeo

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão sofreu apenas ferimentos leves. Testemunhas relataram que ele sofreu cortes na cabeça e nas mãos.

O transito na via lateral chegou a ficar totalmente bloqueado até ás 22h, quando foi concluída a remoção do veículo e a limpeza da pista.