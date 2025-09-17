Veja como ficou novo cinema de Porto Alegre, que também terá boliche, fliperama e restaurante

Equipamentos foram trazidos dos Estados Unidos. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Após sete meses de reforma, o antigo Espaço de Cinema no shopping Bourbon Country, em Porto Alegre, reabriu com nova proposta. Duas das oito salas para filmes foram desfeitas para dar lugar a pistas de boliche, fliperamas e um restaurante (veja como ficou na galeria de fotos abaixo). O investimento na obra e na compra de equipamentos passou de R$ 15 milhões.

Desde 2024, a operação é da rede Cinesystem, criada em Maringá, no Paraná. Antes dela, o cinema era operado pelo Itaú. Agora, o espaço se chama Loof - Food & Fun. O modelo que reúne mais de um tipo de atração em um único espaço foi inspirado em arenas de entretenimento nos Estados Unidos.

Essa é a primeira unidade do Loof. O sócio Marcello Poltronieri diz que a escolha por estrear em Porto Alegre se deu pelo público da capital gaúcha e pelo tamanho do espaço disponível no shopping.

— Porto Alegre é um excelente mercado teste. Tem um público exigente. Se der certo aqui, é porque o produto é bom. O Bourbon se interessou pelo projeto. É um shopping que tem aura de entretenimento, por ter um teatro. Casou como uma luva para nós. O espaço era ótimo e dava para fazer as mudanças que queríamos — explica o empresário.

Como ficou

Após a obra, a área do Loof em nada lembra o antigo Espaço de Cinema. No corredor do shopping que dá acesso à arena de entretenimento, o frequentador é atraído por luzes de neon nos fliperamas e nas paredes. Há mais de 30 opções de brinquedos importados.

Outra novidade é o "arremesso de machado", brincadeira popular em bares nos Estados Unidos. A brincadeira poderá ser feita somente por maiores de idade ou pessoas a partir de 16 anos acompanhadas de um responsável. Os sócios afirmam que é divertido e que a moda deve pegar por aqui também. De segunda a quinta-feira, será cobrado R$ 19,90 a cada meia hora; e R$ 24,90 de sexta-feira a domingo.

— Antes dos arremessos, a pessoa terá de fazer um cadastro, assinar um termo de responsabilidade e realizar um treinamento prévio. Terá um instrutor por cabine — diz Poltronieri.

À direita da entrada do Loof, há oito pistas de boliche com capacidade para seis jogadores cada. A novidade havia sido adiantada por Zero Hora em julho. Neste local ficava uma das salas de cinema que foi desfeita. Junto a esta área, há mesas para consumir alimentos e bebidas. De segunda a quinta-feira é cobrado R$ 149 por hora e R$ 179 de sexta-feira a domingo.

Oito pistas de boliche foram instaladas em local onde antes ficava uma sala de cinema. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

O Loof também tem um restaurante com telas onde são vistas transmissões de esportes. O cardápio conta com porções para compartilhar, pizzas, carnes, massas, sanduíches e hamburgueres e drinques. Somando todas as áreas, o complexo tem lugares para mais de 250 pessoas.

Por fim, um cinema

Além de todas as novidades, o Loof segue tendo salas de cinema. Três dos seis espaços que restaram foram transformados em salas "VIP", com poltronas reclináveis e serviço de garçom. Pedidos são feitos pelo celular do cliente, por um QRCode, e levados diretamente ao lugar dele.

Segundo a rede, uma das salas terá a tela com altura que equivale a de um prédio de três andares, além de sistema Dolby Atmos, que oferece som imersivo. A reportagem não teve acesso a esse espaço pois ele ainda estava em reforma.

Antes de entrar nas salas, o cliente que comprar na bomboniere se serve de pipoca e refrigerante em equipamentos de autosserviço. Há uma opção de baldes e copos com refil durante a sessão.

Salas "VIP" contam com poltronas reclináveis e serviço de garçom. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Quando foi administrado pelo Itaú, durante quase 18 anos, o Espaço de Cinema era conhecido pela programação que misturava filmes populares e os considerados "cult". Em 2021, ainda em meio ao cenário da pandemia, o banco deixou de operar diversos cinemas no país. A unidade do Bourbon Country foi uma delas. Na época, a justificativa para o fechamento foi a baixa ocupação nas salas, que não passava de 20% por sessão.

Nos dois anos seguintes, o cinema foi administrado por um operador local, até a Cinesystem assumi-lo em 2024. A rede manteve a proposta de ter filmes cult em cartaz junto de lançamentos. A ideia é seguir neste caminho com o Loof.

Segundo o sócio Marcello Poltronieri, shoppings de outros Estados estão interessados em receber a marca. A próxima unidade deve ser aberta no ano que vem. Estão sendo mapeados pontos em São Paulo.

— Também recebemos mensagem de um shopping do Rio que quer saber mais sobre o Loof. Temos planos para abrir outras, mas vamos muito com o pé no chão. Primeiro, temos que amadurecer essa aqui. Ver o que funciona e o que não funciona — diz o sócio.

Assim ficou a entrada do Loof, localizado no segundo piso do Bourbon Country. Guilherme Gonçalves / Agência RBS