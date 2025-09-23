Vandalismo atrasa conclusão da reforma do Leão da Bento: "Tem sido bem desgastante", lamenta artista

Obelisco Leonístico vem sendo vandalizado. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Bastou que os responsáveis tentassem transformar o Obelisco Leonístico do bairro Santana em uma peça de arte para que ele se tornasse vítima da triste rotina de muitas das esculturas da paisagem urbana de Porto Alegre: o vandalismo.

O Leão da Bento, como é mais conhecido popularmente — apelido às vezes acrescido do adjetivo "feio" —, é criticado desde sua instalação, em 2016, porque, embora tenha sido instalado em uma praça — a Jaime Telles —, com uma base e uma placa que lhe conferem características de monumento, o objeto foi comprado em uma loja de decoração para jardim à margem da RS-030, em Osório. Seu posicionamento no espaço público marca os 50 anos de fundação da unidade Porto Alegre Bento Gonçalves da organização internacional de voluntariado Lions Clube.

Leia Mais Obras de arte a céu aberto passam despercebidas nas ruas de Porto Alegre; entenda e veja onde estão

Desgastado pelo período de quase uma década em que acabou se consolidando como parte do acervo da escultura urbana porto-alegrense e conquistando a simpatia de parte da população, o leão está sendo reformado por um artista. O muralista e estudante de arte Thiago Machado lixou a peça, repintou e aproveitaria o processo para tentar deixar mais bonito o olhar do bicho de concreto, que, na forma original, dava-lhe certo ar caricato, dado o desalinho dos olhos.

Este trabalho, porém, tem sido atrasado por vândalos, que estão sobrepondo a pintura de Thiago com riscos e manchas, como criança que rasura uma foto no jornal.

— Ainda não consegui finalizar porque picharam ele duas vezes, então tive que repintar pra reparar — lamenta o artista.

Nesta terça-feira (23), o repórter fotográfico de Zero Hora Jonathan Heckler esteve na praça e registrou a situação do Obelisco Leonístico. As imagens foram mostradas a Thiago Machado, que se surpreendeu com novos rabiscos feitos desde a última vez em que ele trabalhou na obra: