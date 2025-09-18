Porto Alegre

Blitz nas ruas
Notícia

Uso indevido da faixa azul cai 43%, mas ainda são mais de 31 mil autuações; veja flagras e prejuízos gerados pela conduta irregular 

Somente no primeiro semestre deste ano, 13.560 motoristas foram autuados pela EPTC, o que corresponde a 46% das ocorrências de todo o ano de 2024

Ian Tâmbara

