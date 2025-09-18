Uso indevido da faixa azul cai 43%, mas ainda são mais de 31 mil autuações; veja flagras e prejuízos gerados pela conduta irregular 

O número de autuações por uso indevido das faixas exclusivas para ônibus e táxis em Porto Alegre vem se mantendo em queda nos últimos cinco anos, mas ainda com taxas elevadas. Em 2024, foram 31.038 registros, ante quase 55 mil de 2019, o que representa redução de 43,5%.

Somente no primeiro semestre deste ano, 13.560 motoristas foram autuados pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) devido à prática, o que corresponde a 46% das ocorrências de todo o ano anterior (veja no gráfico abaixo).

Porto Alegre possui, atualmente, 43 quilômetros de faixas azuis, como são chamados os corredores exclusivos ou prioritários identificados com sinalização no asfalto. Na maior parte delas, há horários em que a circulação de veículos de passeio é proibida. Infringir essa regra é infração gravíssima, com multa de R$ 293,47, sete pontos na carteira de habilitação, possibilidade de apreensão e até remoção do veículo.

Leia Mais Abertura de primeira loja temporária da Shein no RS gera filas e expectativas em shopping de Porto Alegre

As faixas azuis estão distribuídas em avenidas como Ipiranga, Assis Brasil, Bento Gonçalves, João Goulart, Mauá, Cristóvão Colombo, Júlio de Castilhos e Loureiro da Silva, entre outras. O objetivo é dar fluidez e regularidade às viagens de ônibus, garantindo prioridade ao transporte coletivo.

Os horários de funcionamento variam conforme o local. Grande parte das vias é fiscalizada em períodos de pico, das 6h às 9h e das 16h às 20h, a exemplo das avenidas Ipiranga, Plínio Brasil Milano, Nonoai e Assis Brasil.

Há também trechos de funcionamento permanente, como a Avenida Brasil, a Júlio de Castilhos e a Francisco Trein. Em outros pontos, como a Avenida Icaraí e a Bento Gonçalves, a restrição ocorre apenas pela manhã.

Todas as autuações passam por avaliação individual dos fiscais, seja em ações diretamente na rua ou após análise de imagens dos controladores eletrônicos de velocidade. Nesse último caso, os registros passam por análise de técnicos, que verificam em vídeo se houve, de fato, a infração.

Em 10 minutos, trecho tem 80 veículos flagrados pela reportagem

A reportagem de Zero Hora fez observações de 10 minutos, após as 16h, quando começa o horário de restrição, em alguns dos pontos com faixa azul na Capital. Foram flagrados motoristas trafegando em trechos exclusivos das avenidas Ipiranga, 24 de Outubro e Independência, na área central, e na avenida Nonoai, na Zona Sul.

Na 24 de Outubro, proximo à esquina com a Rua Auxiliadora, foram contabilizados sete veículos passando na faixa azul. Já na Nonoai, entre as ruas São Borja e Erechim, no sentido Centro-bairro, foram 15.

Na Ipiranga, esquina com a Rua La Plata, no sentido bairro-Centro, foram 26 veículos flagrados passando pela faixa azul após as 16h. Muitos deles, inclusive, em meio aos ônibus.

Se esses números já chamam a atenção para um curto intervalo de 10 minutos de observação, o registro feito na Avenida Independência impressiona: no mesmo período, a reportagem presenciou 80 veículos, entre carros e motos, usando a faixa azul no trajeto logo após o cruzamento com a Rua Santo Antônio.

O registro feito na Avenida Independência foi de 80 veículos, entre carros e motos, usando a faixa azul em 10 minutos. André Ávila / Agencia RBS

Fiscalização

Em média, a cada cem registros de circulação indevida na faixa, somente 26 se confirmam como irregulares.

Os controladores eletrônicos captam cerca de cem metros de extensão desde antes até após a passagem do veículo, o que permite identificar se o motorista apenas acessou um posto de combustível, comércio ou rua lateral, ou se realmente trafegou de forma irregular pela via exclusiva. A autuação de forma presencial também pode ser realizada.

Apesar de a legislação permitir, a EPTC não costuma autuar motoristas por meio de câmeras de segurança.

— Temos fiscais itinerantes em várias partes da cidade. Se eles notarem que um veículo entrou na faixa exclusiva e não fez uma conversão em uma determinada rua, sinalizando com antecedência, possivelmente será notificado — diz o gerente de fiscalização de transporte da EPTC, Adailton Maia.

Para o condutor, a circulação em faixas exclusivas só é permitida em situações específicas, como embarque e desembarque de passageiros ou acesso a estabelecimentos. Mesmo assim, a passagem deve ser feita pelo menor trecho possível, sempre sinalizando a manobra com a seta e retornando imediatamente à faixa de circulação geral.

Caso a multa seja aplicada, o motorista pode solicitar as imagens da autuação pelo site da prefeitura, na Carta de Serviços de Trânsito e Transporte.

Leia Mais Motorista perde controle do carro e cai no Arroio Dilúvio, em Porto Alegre

Atraso no transporte público e risco de acidente

A companhia com a maior frota de ônibus municipais de Porto Alegre é a Carris. Para o gerente de planejamento e projetos da empresa, Jackson Rocha, os coletivos são os mais prejudicados com o uso indevido da faixa azul por veículos de passeio.

Um único ônibus transporta 60, 70 pessoas, então, quando um veículo particular invade a faixa exclusiva, ele atrasa muita gente ao mesmo tempo. Isso cria um efeito cascata no trânsito e desregula toda a programação do transporte coletivo. Então, respeitar a faixa é respeitar o tempo de milhares de pessoas. JACKSON ROCHA Gerente de planejamento e projetos da Carris

Para Adailton Maia, da EPTC, o desrespeito à norma de trânsito pode estar relacionado à pressa e ansiedade dos motoristas para driblar congestionamentos e chegar o quanto antes aos seus destinos.

Eu vejo que as pessoas querem chegar no seu destino com muita rapidez e esquecem de cumprir aquilo que a legislação determina. É preciso entender que o trânsito tem o seu curso e o motorista precisa respeitar as leis. Isso é muito grave, pode ocasionar um acidente e envolver outra pessoa que não tem nada a ver. ADAILTON MAIA Gerente de fiscalização de transporte da EPTC

Segundo o gerente da Carris, os motoristas dos coletivos relatam três principais situações que ocorrem envolvendo o uso indevido da faixa azul. A primeira é quando veículos entram subitamente na faixa exclusiva para acessar alguma rua ou calçada, o que gera freadas bruscas dos ônibus.

— Muitas vezes os motoristas de carros e motos não se dão conta que, no horário do pico, os ônibus trafegam em velocidade maior justamente por conta da faixa azul — ressalta.

Outra situação ocorre quando veículos param entre dois ônibus e os impedem de encostar na parada, o que atrasa e dificulta o embarque de passageiros, especialmente idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

Já o terceiro fator apontado pelos profissionais são colisões laterais de veículos nos ônibus. Isso ocorre quando os carros estão na faixa central e tentam entrar na exclusiva.

— O resultado final acaba sendo o aumento dos custos operacionais do sistema de transporte coletivo. É mais combustível, maior desgaste dos veículos, mais horas de trabalho não previstas dos motoristas. Isso gera um prejuízo social e econômico para o poder público e a perda de produtividade da população — conclui Jackson.